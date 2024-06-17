 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Евро-2024 ,  
0 

Сербия потребовала выгнать косовского журналиста с Евро из-за провокации

Сербия попросила лишить журналиста из Косово аккредитации на Евро за провокацию
Сюжет
Евро-2024
Косовский журналист Садику во время репортажа с матча Сербия — Англия показал сербским болельщикам жест, обозначающий двуглавого орла. В Футбольном союзе Сербии это назвали очевидной провокацией на национальном уровне
Болельщики сборной Сербии на Евро-2024
Болельщики сборной Сербии на Евро-2024 (Фото: Kevin C. Cox / Getty Images)

Футбольный союз Сербии (FSS) направил протест в УЕФА из-за провокации косовского журналиста Арлинда Садику во время матча с Англией на чемпионате Европы, сообщают Novosti.rs.

Уроженец Приштины, футбольный комментатор Садику во время репортажа, стоя возле трибуны с сербскими болельщиками, повернулся к ним и показал руками двуглавого орла, который есть на гербах Косово и Албании.

«Он оскорбил Сербию, сербских болельщиков, унизил УЕФА и представителей СМИ. Единственное, что правильно — это сурово наказать этого человека и его СМИ», — заявил представитель FSS Милан Вукович.

По его словам, «провокация на национальном уровне настолько очевидна», что даже не нужно объяснять, почему он отправил письмо в УЕФА. FSS потребовал лишить Садику аккредитации на Евро.

УЕФА запретил проносить флаги России на матч Украины на Евро
Спорт
Российские флаги на матче Cербия - Англия

Novosti.rs отмечают, что албанские болельщики могли демонстрировать на трибунах флаги «Великой Албании» и надевать форму Армии освобождения Косово, но сербам флаги с лозунгом «Косово — это Сербия» запретили.

Сборная Сербии проиграла Англии со счетом 0:1. Следующий матч сербы проведут со Словенией 20 июня.

Жест, символизирующий двуглавого орла, в 2018 году привел к наказанию выступающих за Швейцарию этнических албанцев из Косово Гранита Джаки и Джердана Шакири, которые показали его в матче с сербами на чемпионате мира в России. Их оштрафовали на 10 тыс. швейцарских франков.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Футбол Евро-2024 Косово сборная Сербии по футболу Сербия УЕФА

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
Фанат «Спартака» рассказал, как пронес флаг России на матч открытия Евро
Спорт
Футболист сборной Евро-2024 назвал себя «немного россиянином»
Спорт
В Албании приостановили работу парламента из-за Евро-2024
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июня
EUR ЦБ: 95,15 (+0,32) Инвестиции, 14 июн, 17:22 Курс доллара на 15 июня
USD ЦБ: 89,07 (+0,86) Инвестиции, 14 июн, 17:22
«Неспособность привлечь Глобальный Юг». Мировые СМИ — о «саммите мира» Политика, 13:26
В Кремле пообещали проанализировать просьбу об отмене виз с Грузией Политика, 13:25
На полигоне в Чехии произошел взрыв Политика, 13:24
В Минске представили достижения российской IT-отрасли Отрасли, 13:23
«Авито» — про спрос на «однушки», бум ИЖС и другие тренды Недвижимость, 13:16
Республиканцы в конгрессе лишились важной для партийного единства курилки Политика, 13:15
При столкновении поездов в Индии погибли 15 человек, 60 пострадали Общество, 13:14
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Инсульт, роды и пропавшие люди: добрые истории спасения от таксистов РБК и Яндекс Go, 13:13
Организаторы подвели итоги технологического фестиваля ЦИПР Tech Week Отрасли, 13:12
Лондон вновь отобрал у Парижа титул крупнейшего фондового рынка Европы Инвестиции, 13:10
Ректора Воронежского госуниверситета задержали по обвинению во взятке Общество, 13:10
Форум недвижимости «Движение» пройдет с 18 по 21 июня Пресс-релиз, 13:08
Австралийская фондовая биржа начнет торги акциями ETF на базе биткоина Крипто, 13:04
Сербия потребовала выгнать косовского журналиста с Евро из-за провокации Спорт, 13:02