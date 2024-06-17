Сербия потребовала выгнать косовского журналиста с Евро из-за провокации

Сербия попросила лишить журналиста из Косово аккредитации на Евро за провокацию

Косовский журналист Садику во время репортажа с матча Сербия — Англия показал сербским болельщикам жест, обозначающий двуглавого орла. В Футбольном союзе Сербии это назвали очевидной провокацией на национальном уровне

Болельщики сборной Сербии на Евро-2024 (Фото: Kevin C. Cox / Getty Images)

Футбольный союз Сербии (FSS) направил протест в УЕФА из-за провокации косовского журналиста Арлинда Садику во время матча с Англией на чемпионате Европы, сообщают Novosti.rs.

Уроженец Приштины, футбольный комментатор Садику во время репортажа, стоя возле трибуны с сербскими болельщиками, повернулся к ним и показал руками двуглавого орла, который есть на гербах Косово и Албании.

«Он оскорбил Сербию, сербских болельщиков, унизил УЕФА и представителей СМИ. Единственное, что правильно — это сурово наказать этого человека и его СМИ», — заявил представитель FSS Милан Вукович.

По его словам, «провокация на национальном уровне настолько очевидна», что даже не нужно объяснять, почему он отправил письмо в УЕФА. FSS потребовал лишить Садику аккредитации на Евро.

Novosti.rs отмечают, что албанские болельщики могли демонстрировать на трибунах флаги «Великой Албании» и надевать форму Армии освобождения Косово, но сербам флаги с лозунгом «Косово — это Сербия» запретили.

Сборная Сербии проиграла Англии со счетом 0:1. Следующий матч сербы проведут со Словенией 20 июня.

Жест, символизирующий двуглавого орла, в 2018 году привел к наказанию выступающих за Швейцарию этнических албанцев из Косово Гранита Джаки и Джердана Шакири, которые показали его в матче с сербами на чемпионате мира в России. Их оштрафовали на 10 тыс. швейцарских франков.