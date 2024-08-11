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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Воспитанник школы Садулаева взял золото. Что происходит на Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Что происходит в последний день Олимпийских игр в Париже — в онлайне «РБК Спорт»
Фото: Maja Hitij / Getty Images
Фото: Maja Hitij / Getty Images

Медали в каких видах спорта разыгрываются 11 августа

  • Легкая атлетика: марафон (ж)
  • Гандбол: матч за бронзу и финал (м)
  • Водное поло: матч за бронзу и финал (м)
  • Вольная борьба: до 65 кг (м), до 97 кг (м), до 76 кг (ж)
  • Баскетбол: матч за бронзу и финал (ж)
  • Тяжелая атлетика: свыше 81 кг (ж)
  • Современное пятиборье: финал (ж)
  • Велотрек: спринт (ж), омниум (ж), кейрин (м)
  • Волейбол: финал (ж)

Медальный зачет

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15:00. Австралийские баскетболистки обыграли бельгиек в матче за бронзу Олимпиады — 85:81. В финале встретятся сборные Франции и США.

14:45. Выступающий за Бахрейн уроженец Дагестана Ахмед Тажудинов, который занимается в школе Абдулрашида Садулаева, выиграл золото в вольной борьбе в весовой категории до 97 кг. В финальной схватке он победил двукратного чемпиона Европы
Гиви Мачарашвили из Грузии. Это первая медаль Олимпиады для Бахрейна, завоеванная не в легкой атлетике.

Бронзу взяли еще один уроженец Дагестана Магомедхан Магомедов (Азербайджан) и иранец Амир Али Азарпира.

14:40. Венгерка Мишель Гуяш выиграла соревнования по пятиборью с мировым рекордом по набранным очкам — 1461. Предыдущее достижение принадлежало итальянке Элис Сотеро (1443).

14:05. Бывшие российские борцы-вольники Ислам Дудаев (Албания) и Исмаил Мусукаев (Венгрия) встретились в схватке за бронзу в весовой категории до 65 кг. Победил Дудаев, который в этом году также стал чемпионом Европы.

14:00. В пробе спринтера из ДР Конго Доминика Ласкони Муламбы на Олимпиаде обнаружили метаболит анаболического стероида станозолола, сообщило Международное агентство допинг-тестирования.

Муламба сдал положительную пробу 4 августа, на следующий день после квалификации на дистанции 100 метров, где он показал седьмой результат в своем забеге и не смог пройти дальше.

13:20. Чемпионка Токио британка Кейт Френч снялась с индивидуальных соревнований в современном пятиборье из-за болезни.

12:57. Голландская легкоатлетка Сифан Хассан с олимпийским рекордом победила в марафоне (42,195 км). Она стала первой женщиной, выигравшей золото Олимпиады на трех длинных дистанциях — 5000 м, 10 000 м и в марафоне.

Бывшая российская легкоатлетка Сардана Трофимова, выступающая за Киргизию, заняла 14-е место (отставание 3 минуты 52 секунды).

12:40. Ватерполисты сборной США победили Венгрию в матче за бронзу — 11:8 (после пенальти). В финале сыграют сербы и хорваты.

12:00. Испанские гандболисты взяли бронзу Олимпиады. В матче за третье место они обыграли словенцев — 23:22.

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Анна Сатдинова
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