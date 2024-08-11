Парижская полиция задержала мужчину, который залез на Эйфелеву башню
В Париже сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который залез на Эйфелеву башню по стальным конструкциям, сообщает местное издание BFMTV со ссылкой на источники в полиции.
Инцидент произошел около 14:45 (15:45 мск) 11 августа, тогда на место немедленно выехали сотрудники полиции. По данным агентства, его обвиняют в создании «угрозы для жизни людей».
В августе 2023 года в Париже арестовали мужчину, который тоже забрался на Эйфелеву башню. Он прыгнул с парашютом с третьего (последнего) этажа башни с высоты почти 280 м.
Из-за инцидента с бейсджампером башня открылась для туристов с опозданием. Компания также обратилась в полицию с жалобой на то, что молодой человек подвергал опасности жизни других людей.
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