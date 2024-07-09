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Евро-2024 ,  
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В ожидании первого полуфинала. Что происходит на Евро

Сюжет
Евро-2024
Во вторник будет сыгран первый полуфинал Евро-2024, в котором сборная Испании встретится с командой Франции. Что происходит на турнире — в онлайне «РБК Спорт»
Фото: Alex Grimm / Getty Images
Фото: Alex Grimm / Getty Images

Какой матч пройдет 9 июля

  • Испания — Франция (22:00 мск, «Матч ТВ»)

Сетка плей-офф Евро-2024

Расписание матчей

Главные события

  • Англия победила Швейцарию в серии пенальти.

Интересные материалы

13:30. Два четвертьфинала Евро-2024 завершились послематчевыми сериями пенальти: сборная Франции победила Португалию (0:0 в основное время, 5:3 по пенальти), а англичане выбили швейцарцев (1:1 в основное время, 5:3 по пенальти). «РБК Спорт» собрал главные факты о серии 11-метровых ударов на Евро.

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Фото:Reuters

12:45. УЕФА не будет отменять назначение немецкого арбитра Феликса Цвайера на полуфинальный матч между сборными Англии и Нидерландов, сообщает Daily Mail.

В 2005 году Цвайер был замешан в скандале с договорными матчами во второй и третьей немецких лигах. Он был лайнсменом главного фигуранта дела Роберта Хойзера, а впоследствии одним из инициаторов расследования против него.

12:30. Лидер сборной Франции Килиан Мбаппе в 1/4 финала был заменен на 110-й минуте. По словам главного тренера французов Дидье Дешама, нападающему, который сломал нос в первом матче Евро-2024, сложно адаптироваться к игре в маске.

«Он ушел с поля [в матче с Португалией] на 110-й минуте, потому что дополнительное время было тяжелым для него, как и для всех. В конце сезона у Килиана возникла проблема со спиной, а затем он сломал нос. Таким образом, он немного не в своей игре, но он выйдет на поле в матче с Испанией. Мы сделали все возможное, чтобы убедиться, что Килиан находится в правильном состоянии для этой игры», — сказал Дешам.

12:00. В Мюнхене в 22:00 мск начнется первый полуфинал, в котором сыграют сборные Испании и Франции.

Испания единственная на турнире выиграла все пять матчей, а также лидирует по ударам по воротам (102), в створ (35) и вместе с Германией по голам (11). Тогда как на счету Франции две победы без учета серии пенальти, три гола и 89 ударов по воротам, из которых 21 в створ (предпоследнее место среди всех участников 1/4 финала).

Франция стала первой в истории сборной, которая дошла до полуфинала крупного турнира без единого гола с игры. Все две победы в основное время подопечные Дидье Дешама одержали благодаря автоголам. Также на счету команды один гол с пенальти.

Матч с Францией пропустил три игрока основного состава сборной Испании. Защитник Дани Карвахаль и Робен Ле Норман дисквалифицированы, полузащитник Педри получил травму колена в 1/4 финала в Германией.

Суперкомпьютер Opta оценил шансы на победу в основное время Испании в полуфинале в 38,2%, Франции — 31,8%. Букмекеры тоже считают Испанию фаворитом предстоящего полуфинала. Коэффициент на победу испанцев в основное время не превышает 2,8, французов — 3,15.

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Теги
Футбол Евро-2024 сборная Испании по футболу сборная Франции по футболу
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