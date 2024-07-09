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Евро-2024 ,  
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Футболист сборной Турции отказался от возможного перехода в «Спартак»

Футболист сборной Турции Актюркоглу отказался от возможного перехода в «Спартак»
Сюжет
Евро-2024
Агент полузащитника «Галатасарая» Керема Актюркоглу заявил, что его клиент хочет перейти в команду, которая участвует в еврокубках
Керем Актюркоглу
Керем Актюркоглу (Фото: Stu Forster / Getty Images)

Полузащитник «Галатасарая» и сборной Турции Керем Актюркоглу отказался от возможного перехода в московский «Спартак». Об этом «Спорт-Экспрессу» заявил агент 25-летнего футболиста Вильям Д’Авила.

«Керем отказался от перехода в «Спартак». Он предпочитает переход в клуб, который участвует в еврокубках», — сказал Д’Авила.

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Российские клубы сейчас отстранены от участия в еврокубках по решению УЕФА.

Актюркоглу дошел со сборной Турции до 1/4 финала Евро-2024, забив один гол в пяти матчах на турнире. Всего у него 34 игры и шесть голов на национальную команду.

За «Галатасарай» Актюркоглу играет с 2020 года, в прошедшем сезоне он провел 54 матча за турецкий клуб, забил 15 голов и сделал девять результативных передач.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Евро-2024 сборная Турции по футболу ФК Спартак Москва
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