Суперкомпьютер и букмекеры назвали фаворитов полуфиналов Евро

В полуфиналах Испания сыграет с Францией, Нидерланды - с Англией

Футболист сборной Англии Кайл Уокер (Фото: Reuters)

Испания является фаворитом полуфинального матча чемпионата Европы с командой Франции. Матч пройдет 9 июля в Мюнхене.

Суперкомпьютер Opta оценил шансы Испании на победу в основное время в 38,2%, Франции — 31,8%. Вероятность ничейного результата оценивается в 30%.

Букмекеры тоже отдают предпочтение Испании. Коэффициент на победу испанцев в основное время не превышает 2,8, французов — 3,15. Коэффициент на ничью не превышает 2,9.

Соперники впервые встретятся в полуфинале Евро. Всего команды трижды играли друг с другом в плей-офф чемпионата Европы. В 1984 году французы победили со счетом 2:0 в финале домашнего Евро. В 2000-м и 2012-м годах команды встречались на стадии четвертьфинала и одержали по победе. Последний очный матч команды провели в 2021 году. Франция победила в финале Лиги наций со счетом 2:1

В другом полуфинале чемпионата Европы 10 июля в Дортмунде встретятся сборные Нидерландов и Англии. Суперкомпьютер Opta оценил шансы Англии на победу в основное время в 37,8%, Нидерландов — 31,6%. Вероятность ничейного результата — 30,6%.

Букмекеры тоже считают Англию фаворитом. На победу англичан в основное время они дают коэффициент 2,65, Нидерландов — 3,3. Коэффициент на ничью составляет 2,95.

Англия и Нидерланды впервые встретятся в плей-офф Евро и во второй раз в финальной части Евро. В 1996 году англичане победили в третьем туре группового раунда со счетом 3:0. В последний раз команды встречались в полуфинале Евро.