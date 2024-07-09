«Реал» задумался о покупке вратаря сборной Португалии для замены Лунина

Вратарь сборной Португалии может заменить украинца, который не желает сидеть в запасе после выздоровления Тибо Куртуа

Диого Кошта (Фото: Alex Grimm / Getty Images)

Вратарь «Порту» и сборной Португалии Диого Кошта может в скором времени стать игроком мадридского «Реала», где заменит голкипера сборной Украины Андрея Лунина. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает AS.

В ближайшие дни в Мадрид прибудет агент украинского голкипера Жорже Мендеш, чтобы обсудить будущее своего клиента, который не желает быть вторым номером в «Реале» после восстановления травмированного Тибо Куртуа. Руководство мадридского клуба, в свою очередь, хочет сохранить игрока, контракт которого истекает летом 2025 года, однако из-за своих амбиций он может не продлить соглашение и покинуть команду раньше.

В таком случае Мендеш намерен предложить несколько кандидатов на замену Лунину, среди которых есть Диого Кошта, контракт которого с «Порту» рассчитан до середины 2027 года. Руководство португальского клуба ранее заявляло, что команда не намерена продавать игрока, однако «Реал» может выплатить отступные в размере €75 млн, и тогда «Порту» на фоне финансовых трудностей придется расстаться с голкипером.

Диого Кошта вошел в историю чемпионатов Европы по футболу, отразив все три 11-метровых удара в послематчевой серии пенальти в игре против сборной Словении на Евро-2024.

Что касается Андрея Лунина, то статистический сайт WhoScored назвал его худшим игроком группового этапа Евро среди всех футболистов, которые хоть раз появлялись на поле. Лунин вышел в стартовом составе своей сборной в матче первого тура группы Е, в котором Украина разгромно проиграла сборной Румынии со счетом 0:3. Голкипер показал крайне неуверенную игру, после чего тренер команды Сергей Ребров отправил Лунина в запас, заменив его на вратаря португальской «Бенфики» Анатолия Трубина.