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Евро-2024 ,  
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Замешанный в «договорняках» арбитр рассудит Нидерланды и Англию на Евро

Замешанный в «договорняках» Цвайер рассудит Англию и Нидерланды на Евро
Сюжет
Евро-2024
Матч пройдет 10 июля. Цвайер в 2005 году был замешан в скандале с договорными матчами в Германии. Один из лидеров сборной Англии Беллингем в 2021-м успел заплатить крупный штраф за напоминание о прошлом судьи
Феликс Цвайер
Феликс Цвайер (Фото: Carl Recine / Getty Images)

Бригада немецкого арбитра Феликса Цвайера назначена на полуфинальный матч чемпионата Европы между сборными Нидерландов и Англии. Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

Матч пройдет 10 июля в Дортмунде.

Помогать Цвайеру будут ассистенты Штефан Лупп и Марко Ахмюллер, четвертый арбитр — Даниэль Зиберт, за VAR будет отвечать Бастиан Данкерт.

Цвайер ранее на турнире отсудил три матча, в том числе 1/8 финала Румыния — Нидерланды (0:3). Арбитр в 2023 году работал на финале Лиги наций между Хорватией и Испанией (0:0, 4:5 пенальти).

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В 2005 году Цвайер был замешан в скандале с договорными матчами во второй и третьей немецких лигах. Он был лайнсменом главного фигуранта дела Роберта Хойзера, а впоследствии — одним из инициаторов расследования против него.

Как писала Die Zeit в 2014-м, Немецкий футбольный союз (DFB) в 2005-м дисквалифицировал Цвайера на полгода за взятку в €300 от Хойзера, но скрывал полную информацию об арбитре в течение многих лет.

В 2021-м после поражения от «Баварии» Цвайеру припомнил историю с «договорняками» английский полузащитник Джуд Беллингем, выступавший за дортмундскую «Боруссию». Тогда Беллингему пришлось объясняться перед DFB, его оштрафовали на €40 тыс. А Цвайер взял паузу в судействе.

Второй полуфинал между Испанией и Францией, который пройдет 9 июля в Мюнхене, обслужит словенец Славко Винчич.

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Теги
Анна Сатдинова
Футбол Евро-2024 сборная Англии по футболу сборная Нидерландов по футболу футбольные арбитры Джуд Беллингем
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