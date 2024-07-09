Сборная Испании победила Францию и вышла в финал Евро

Встреча завершилась со счетом 2:1. Испанцы пропустили первыми на девятой минуте, но смогли забить дважды еще в первом тайме. 16-летний Ламин Ямаль стал самым молодым автором гола в истории Евро

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Сборная Испании обыграла команду Франции со счетом 2:1 в матче 1/2 финала чемпионата Европы 2024 года. Встреча состоялась в Мюнхене.

Франция вышла вперед уже на 9-й минуте. С передачи Килиана Мбаппе, который впервые вышел на матч без маски после того, как сломал нос в первом туре группового этапа Евро, отличился Рандаль Коло Муани. Для французов это первый гол с игры на турнире, ранее у них были только пенальти Мбаппе и два автогола соперников.

Испанцы сравняли счет на 21-й минуте. 16-летний Ламин Ямаль крученым ударом метров с 20 попал в дальнюю «девятку» с отскоком от штанги.



Второй гол Испания забила уже через четыре минуты. Отличился Дани Ольмо, для которого это уже третий гол на турнире. После этого счет больше не изменился.

«РБК Спорт» вел онлайн-трансляцию этой встречи.

Во втором полуфинале 10 июля сыграют сборные Англии и Нидерландов. Финал пройдет 14 июля в Берлине.

В возрасте 16 лет и 362 дней Ямаль стал самым молодым автором гола в истории Евро. Ранее рекорд принадлежал швейцарцу Йохану Фонлантену, который забил в возрасте 18 лет и 141 дня на Евро-2004. В истории чемпионатов мира также не было голов игроков моложе Ямаля, Пеле забивал на ЧМ-1958 в возрасте 17 лет и 239 дней.

Кроме того, Ямаль — самый молодой игрок в полуфинале ЧМ или Евро в истории, а 38-летний Хесус Навас — самый возрастной игрок в полуфинале Евро в истории.

На счету Ольмо три гола на Евро-2024, он догнал Жоржа Микаутадзе (Грузия), Джамала Мусиалу (Германия), Ивана Шранца (Словакия) и Коди Гакпо (Нидерланды) в списке лучших бомбардиров турнира.

Сборная Испании является трехкратным чемпионом Европы (1964, 2008, 2012). На Евро-2020 испанцы дошли до полуфинала. Французы дважды побеждали на Евро (1984, 2000), на прошлом турнире они проиграли в 1/8 финала.

Испания на нынешнем Евро забила 13 голов, это повторение их рекорда на Евро 2020. Только Франция в 1984 году забила больше (14) на одном турнире.