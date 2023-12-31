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Общество ,  
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Патриарх Кирилл призвал молиться о мире

Патриарх Кирилл призвал молиться о мире и прекращении «междоусобной брани»
Патриарх Кирилл призвал молиться о мире, справедливости, защите Отечества и прекращении «междоусобной войны», а также о Путине и «воинстве» — «тех, на ком лежит особая ответственность за сохранение земли русской»
Патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал молиться о мире, «прекращении междоусобной войны» и о справедливости. Об этом он заявил перед новогодним богослужением в храме Христа Спасителя.

«Сегодня мы должны молиться, прося у него исцеление наших недугов, грехов, исцеление всех этих общественных и политических конфликтов, потому что в современном мире все это может принести неисчислимые бедствия для людей. Именно поэтому ни в коем случае нельзя давать злобе и ненависти развиваться ни на уровне личных и семейных отношений, ни межгосударственных отношений», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Поскольку мир стал очень уязвимым, то призывы к миру сегодня — это призывы к самосохранению, считает патриарх. Также следует молиться о защите Отечества, «о главе нашего государства, о верховном главнокомандующем — Владимире Путине, о воинстве нашем, о тех, на ком лежит особая ответственность за сохранение земли русской», добавил предстоятель.

Он призвал вложить в молитву «горячую просьбу» «принести мир на нашу землю, укрепить наше Отечество, примирить братские народы, остановить то, что сегодня приносит скорбь, горе, разрушения и отчаяние в человеческие сердца». Патриарх Кирилл упомянул в том числе ситуацию в Белгороде, назвав происходящее «самой уязвляющей душу и совесть скорбью».

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В день начала полномасштабных боев на Украине патриарх призвал все стороны конфликта приложить усилия, чтобы избежать жертв среди мирных жителей. Он также подчеркнул, что «с глубокой и сердечной болью воспринимает страдания людей, вызванные происходящими событиями», и «глубоко сопереживает всем, кого коснулась беда».

Позже глава РПЦ говорил, что «мы вступили в борьбу, которая имеет не физическое, а метафизическое значение», призывал мобилизоваться «против сил зла». «И, конечно, Церковь должна быть мобилизована — в первую очередь для того, чтобы творить молитву за наших властей, воинство, но также для того, чтобы быть там, на переднем крае», — отмечал он.

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В начале ноября президент Путин наградил патриарха Кирилла премией главы государства за вклад в укрепление единства российской нации.

С октября 2022-го на Украине введены санкции против главы РПЦ. Ввести ограничения против него призывали и в руководстве Евросоюза, поскольку «религиозные лидеры не должны быть избавлены от ответственности» за поддержку российских действий на Украине. Свои санкции против него ввели Великобритания и Канада.

В середине декабря МВД Украины объявило главу Русской православной церкви (РПЦ) в розыск. В начале ноября СБУ возбудила против него уголовное дело по статьям о посягательстве на территориальную целостность Украины, оправдании военной операции России, а также планировании, подготовке, развязывании и ведении «агрессивной войны».

В РПЦ сочли объявление в розыск патриарха «нелепым». СК России возбудил дело по ст. 299 УК (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела; до десяти лет лишения свободы).

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патриарх Кирилл молитва Новый год РПЦ

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