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Политика ,  
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СК завел дело после объявления в розыск патриарха Кирилла на Украине

Бастрыкин поручил найти лиц из СБУ после объявления в розыск патриарха Кирилла
Священник Игорь Палкин / patriarchia.ru
Священник Игорь Палкин / patriarchia.ru (Фото: Патриарх Кирилл)

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил разыскать должностных лиц Службы безопасности (СБУ) и МВД Украины «в связи с незаконным привлечением к уголовной ответственности» патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщило ведомство в телеграм-канале.

Следственный комитет завел уголовное дело по ст. 299 УК («Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности или незаконное возбуждение уголовного дела», до десяти лет лишения свободы).

В его рамках глава СК «поручил принять меры к розыску конкретных должностных лиц Службы безопасности и Министерства внутренних дел Украины, принявших незаконное решение» об уголовном преследовании патриарха.

В РПЦ назвали нелепым решение Киева объявить патриарха Кирилла в розыск
Общество

МВД Украины объявило главу Русской православной церкви (РПЦ) в розыск 15 декабря. В начале ноября СБУ завела против него уголовное дело по статьям о посягательстве на территориальную целостность Украины, оправдании военной операции России, а также планировании, подготовке, развязывании и ведении «агрессивной войны».

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда назвал решение Киева объявить патриарха в розыск предсказуемым и нелепым. Все, что можно вменить патриарху, — «верную и последовательную позицию в защиту канонической церкви на Украине», заявил он.

Украина в октябре 2022 года ввела санкции против патриарха Кирилла. В РПЦ назвали «бессмысленными, абсурдными и бесперспективными» попытки запугать патриарха или заставить его отказаться от своих убеждений.

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Теги
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