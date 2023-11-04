СБУ возбудила дело на патриарха Кирилла

На Украине главу РПЦ заподозрили в распространении «нарративов Кремля» и посягательстве на территориальную целостность. Год назад против него ввели санкции Киев, Лондон, Оттава. В РПЦ считают меры против патриарха абсурдными

Патриарх Кирилл (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Служба безопасности Украины (СБУ) заподозрила патриарх Московского и всея Руси Кирилла по нескольким статьями уголовного кодекса Украины, об этом говорится на сайте ведомства.

Речь идет о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной «агрессии РФ против Украины»; планировании, подготовке, развязывании и ведении «агрессивной войны» (ч. 3 ст. 110, ч. 3 ст. 436-2, ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 437 УК Украины).

СБУ считает, что патриарх «регулярно распространяет нарративы Кремля», в марте 2022 года благословил командующего Росгвардией Виктора Золотова «на войну против Украины», а в конце февраля 2023-го «оправдывал оккупацию востока Украины».

Спецслужба полагает, что в своей деятельности глава РПЦ использует в том числе представителей УПЦ Московского патриархата. Всего с 24 февраля 2022-го по материалам СБУ завели 70 уголовных дел против представителей УПЦ, из них 16 — против митрополитов церкви.

В день начала полномасштабных боев на Украине патриарх призвал все стороны конфликта приложить усилия, чтобы избежать жертв среди мирных жителей. Он также подчеркнул, что «с глубокой и сердечной болью воспринимает страдания людей, вызванные происходящими событиями» и «глубоко сопереживает всем, кого коснулась беда».

Позже глава РПЦ говорил, что «мы вступили в борьбу, которая имеет не физическое, а метафизическое значение», призывал мобилизоваться «против сил зла». «И, конечно, Церковь должна быть мобилизована — в первую очередь для того, чтобы творить молитву за наших властей, воинство, но также для того, чтобы быть там, на переднем крае», — отмечал он. Патриарх говорил о необходимости «идти на жертвы», чтобы сохранить каноническое православие на Украине. В январе 2023-го патриарх Кирилл заявил, что смены власти на Украине «ждать недолго».

С октября 2022-го на Украине введены санкции против главы РПЦ. Ввести ограничения против него призывали и в руководстве Евросоюза, поскольку «религиозные лидеры не должны быть избавлены от ответственности» за поддержку российских действий на Украине. Свои санкции против него ввели Великобритания и Канада.

Санкции против патриарха Кирилла могут быть нужны «только тем политическим силам, которые сделали эскалацию конфликта и отдаления мира своей важной целью», заявили в РПЦ. Там считают «бессмысленными, абсурдными и бесперспективными» попытки запугать патриарха или заставить его отказаться от своих убеждений.