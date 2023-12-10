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Общество ,  
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Патриарх Кирилл назвал Россию «реально свободной страной»

Патриарх Кирилл назвал Россию реально свободной и призвал молиться за Путина
Глава РПЦ назвал Россию одной из немногих «реально свободных» стран и призвал россиян молиться за Путина, воинов и тех, кто оберегает общество от беспорядков. В большинстве рейтингов свобод Россию располагают во второй половине

Патриарх Кирилл назвал Россию «реально свободной страной»
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Россияне должны молиться за страну и президента Владимира Путина, заявил патриарх Кирилл в проповеди в Знаменском храме при Главном управлении МВД России по Москве.

«Мы живем в реально свободной стране и должны благодарить Господа за все это. Молиться за Отечество наше, за нашего Верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина, православного человека, ясно сознающего огромную ответственность, которая возложена на него свыше. Мы должны молиться и за воинов наших, и за тех, кто оберегает страну не только от врагов внешних, но и от всякого беспорядка, правонарушений и всего того, что может привести к междоусобице, если не будет остановлено силой, которую сегодня представляют наши братья, здесь присутствующие», — сказал глава РПЦ.

Патриарх добавил, что всего насчитал «пять, может, чуть больше» реально свободных стран, но называть их он не стал.

Он также отметил, что, чтобы Россию «не победил враг», нужно «соединять нашу человеческую силу — военную, политическую — с силой Божией» в вере и молитвах.

Согласно рейтингу стран по Индексу свободы человека (составители — американский Институт Катона, канадский Институт Фрейзера и немецкий Фонд Фридриха Наумана), в пятерку стран с наиболее высоким уровнем свобод входят Швейцария, Новая Зеландия, Дания, Эстония и Ирландия. В пятерке с конца рейтинга — Сирия, Венесуэла, Йемен, Судан, Египет. Россия находится на 126-м месте из 165.

В рейтинге свободы прессы 2023 года, который составляет организация «Репортеры без границ», Россия заняла 164-е место из 180. В первой пятерке стран — Норвегия, Ирландия, Дания, Швеция, Финляндия; в последней — Северная Корея, Китай, Вьетнам, Иран, Туркменистан.


Патриарх Кирилл наградил Колокольцева знаком храмостроителя
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и&nbsp;Владимир Колокольцев

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Знаменский храм находится в 1-м Колобовском переулке, через дорогу от Петровки, 38, где располагается московское ГУ МВД. Он был освящен после проходивших в течение пяти лет реставрационных работ. Церковь построили в XVII веке стрельцы. В 1932 году храм закрыли, в нем располагался архив, в 1970–1980-х годах там была проведена реставрация. Храм вернули церкви в 1994 году, три года спустя там прошло первое богослужение. В 2002-м ему присвоили статус относящегося к Главному управлению МВД.

На литургии присутствовал министр внутренних дел Владимир Колокольцев, патриарх наградил его знаком храмостроителя.

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Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

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