Боррель раскритиковал отсутствие санкций ЕС против патриарха Кирилла

Глава РПЦ не попал в шестой пакет санкций: против такой меры выступила Венгрия, и остальные страны уступили. По словам главы дипломатии ЕС, это свидетельствует об ограниченности политики, «основанной на принципе единства»

Патриарх Кирилл (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Патриарх Московский и всея Руси не вошел в санкционный список Евросоюза, это демонстрирует «ограниченность внешней политики, основанной на принципе единства», заявил в Twitter верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По его мнению, «религиозные лидеры не должны быть избавлены от ответственности» за поддержку российской спецоперации.

В начале мая AFP и The New York Times со ссылкой на документы и источники писали, что Еврокомиссия решила ввести санкции против главы РПЦ в рамках шестого пакета. Такую меру в апреле предложила Литва, обвинив патриарха в поддержке военной операции на Украине. Bloomberg 1 июня писал, что Венгрия потребовала исключить его из предложенного санкционного списка, после чего дипломатические источники DPA сообщили, что в Брюсселе согласились уступить Будапешту и не вводить ограничения против патриарха.

Глава РПЦ после начала военной операции на Украине обвинил в разжигании конфликта внешние силы. На проповеди 3 мая он заявил, что Россия никогда не нападала на другие страны, она защищает свои рубежи.

3 июня ЕС опубликовал списки физических и юридических лиц, попавших в шестой пакет санкций. Патриарха Кирилла среди них нет. Под персональными ограничениями оказались сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож, глава Роскомнадзора Андрей Липов, председатель совета директоров Национальной медиа группы Алина Кабаева и другие.