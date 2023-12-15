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В РПЦ назвали нелепым решение Киева объявить патриарха Кирилла в розыск

Легойда: объявление на Украине в розыск патриарха Кирилла нелепо и предсказуемо

Решение МВД Украины объявить в розыск патриарха Московского и всея Руси Кирилла предсказуемое и нелепое, заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Украинские спецслужбы объявили в розыск Патриарха Московского и всея Руси Кирилла — этот шаг столь же предсказуем, сколько нелеп», — написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, «беззаконие и попытки запугивания верующих» стали обыденными для Киева, это признано многими международными организациями и оппозиционными деятелями в США.

Все, что можно вменить патриарху — «верную и последовательную позицию в защиту канонической церкви на Украине», считает Легойда. Он также отметил, что большинство из тех, кто объявил предстоятеля РПЦ в розыск, учились в советской школе, не возражая при этом против безбожной идеологии, пока дед и отец патриарха Кирилла подвергались преследованиям за веру. «Наследникам ли богоборцев пытаться его запугать?» — заключил Легойда.

На Украине объявили в розыск патриарха Кирилла
Политика
Патриарх Кирилл

МВД Украины объявило патриарха в розыск 15 декабря. В начале ноября Службы безопасности Украины заочно обвинила его в посягательстве на территориальную целостность Украины, оправдании военной операции России, а также планировании, подготовке, развязывании и ведении «агрессивной войны».

С октября 2022 года на Украине ввели санкции против патриарха Кирилла. В РПЦ назвали «бессмысленными, абсурдными и бесперспективными» попытки запугать патриарха или заставить его отказаться от своих убеждений.

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Теги
патриарх Кирилл Владимир Легойда розыск Украина РПЦ

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Читать

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