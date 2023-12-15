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Политика ,  
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На Украине объявили в розыск патриарха Кирилла

МВД Украины объявило в розыск патриарха Кирилла
В начале ноября СБУ заочно обвинила патриарха Кирилла в посягательстве на территориальную целостность Украины. Теперь он появился в базе розыска МВД Украины
Патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

МВД Украины объявило патриарха Московского и всея Руси Кирилла в розыск, говорится в карточке священнослужителя на сайте министерства. Там сказано, что глава церкви «скрывается от досудебного расследования».

В начале ноября Служба безопасности Украины (СБУ) заподозрила патриарха Кирилла по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Речь идет о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины; оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной «агрессии России против Украины»; планировании, подготовке, развязывании и ведении «агрессивной войны» (ч. 3 ст. 110, ч. 3 ст. 436-2, ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 437 УК Украины).

СБУ считает, что патриарх «регулярно распространяет нарративы Кремля», в марте 2022 года благословил командующего Росгвардией Виктора Золотова «на войну против Украины», а в конце февраля 2023-го «оправдывал оккупацию востока Украины».

Спецслужба полагает, что в своей деятельности глава РПЦ использует в том числе представителей УПЦ Московского патриархата. В СБУ тогда уточнили, что всего с 24 февраля 2022-го по материалам СБУ завели 70 уголовных дел против представителей УПЦ, из них 16 — против митрополитов церкви.

С октября 2022-го на Украине также введены санкции против главы РПЦ. Санкции против патриарха Кирилла могут быть нужны «только тем политическим силам, которые сделали эскалацию конфликта и отдаления мира своей важной целью», отмечали в РПЦ. Там считают «бессмысленными, абсурдными и бесперспективными» попытки запугать патриарха или заставить его отказаться от своих убеждений.

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В день начала военной операции на Украине патриарх Кирилл призвал все стороны конфликта приложить усилия, чтобы избежать жертв среди мирных жителей. Он также подчеркнул, что «с глубокой и сердечной болью воспринимает страдания людей, вызванные происходящими событиями», и «глубоко сопереживает всем, кого коснулась беда».

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Позже глава РПЦ говорил, что «мы вступили в борьбу, которая имеет не физическое, а метафизическое значение», а также призывал мобилизоваться «против сил зла». Вместе с этим патриарх заявлял о необходимости «идти на жертвы», чтобы сохранить каноническое православие на Украине. В январе 2023-го он заявил, что смены власти на Украине «ждать недолго».

19 октября Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о запрете Украинской православной церкви (УПЦ). За законопроект проголосовали 267 депутатов при 226 необходимых, против или воздержались — 34 депутата. Проект закона в январе подготовило и внесло в Раду правительство по поручению президента Украины Владимира Зеленского. Согласно документу, УПЦ будет запрещена, если украинские власти сочтут, что она организационно связана с Русской православной церковью (РПЦ).

Патриарх Кирилл призвал религиозных деятелей и представителей международных организаций поддержать УПЦ. «Прошу Вас предпринять все возможные меры для того, чтобы воспрепятствовать продолжению массовых нарушений религиозных прав верующих Украинской Православной Церкви, в том числе в форме обсуждения сложившейся ситуации в рамках повестки дня возглавляемой Вами организации, подготовки специализированных докладов, а также направления специальных миссий для установления фактов», — заявил он.

В конце мая 2022 года участники собора УПЦ объявили о ее полной самостоятельности и независимости от РПЦ, осудив военную операцию. В РПЦ предупреждали, что это может привести к появлению нового раскола внутри нее.

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патриарх Кирилл РПЦ Военная операция на Украине розыск МВД Украины

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