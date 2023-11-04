 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Патриарха Кирилла наградили за укрепление единства российской нации

Путин наградил патриарха Кирилла за вклад в укрепление единства нации
Патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл (Фото: Олег Варов / пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / ТАСС)

Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении патриарху Московскому и всея Руси Кириллу премии главы государства за вклад в укрепление единства российской нации. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте нормативно-правовой информации.

Путин подписал указ 3 ноября, накануне Дня народного единства. Премию присудили патриарху по предложению Совета при президенте по межнациональным отношениям, говорится в документе.

Президент учредил премию в 2016 году. Ее ежегодно присуждают за деятельность, направленную на «упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации, гармонизацию межнациональных отношений, развитие этнокультурного многообразия народов России».

Изначально размер премии составлял 2,5 млн руб. В мае 2021 года Путин поручил увеличить ее до 5 млн рублей.

В прошлые годы премию получили экс-министр по делам федерации и национальностей России Вячеслав Михайлов, бывший председатель Государственного совета Дагестана Магомедали Магомедов, издатель и основатель издания «Полит.ру» Дмитрий Ицкович, экс-министр национальной политики России Владимир Зорин, социолог и историк Леокадия Дробижева, а также бывший замруководителя Роспечати Владимир Григорьев.

Теги
Персоны
Владимир Путин патриарх Кирилл нация премия
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Пенсионера из Щелково, задержавшего грабителя, наградили телевизором
Общество
Сына Кадырова наградили высшим орденом Карачаево-Черкесии
Общество
Глава Татарстана наградил 15-летнего сына Кадырова орденом «Дуслык»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 99,01 (+0,01) Инвестиции, 03 ноя, 16:42 Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 93,04 (-0,14) Инвестиции, 03 ноя, 16:42
Патриарха Кирилла наградили за укрепление единства российской нации Политика, 11:12
Останется ли соперник Эрдогана на выборах во главе турецкой оппозиции Политика, 11:00
Ротенберга дисквалифицировали на один матч КХЛ за критику судейства Спорт, 10:56
Израиль отверг предложение США о «гуманитарных паузах» в секторе Газа Политика, 10:49
Лучший бомбардир НХЛ врезался головой в борт и получил травму. Видео Спорт, 10:43
Где находится самое высокое и пустое здание в мире РБК и ЛСР, 10:39
В Госдуме вновь ввели тестирование на COVID для депутатов Политика, 10:32
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
Определились все полуфиналистки Итогового турнира WTA Спорт, 10:21
Патриарх объявил об обнаружении иконы, с которой освободили Кремль в 1612 Общество, 10:14
Рублев сыграет с Джоковичем в полуфинале «Мастерса» в Париже Спорт, 10:06
Учебники по китайскому и корейскому обошли по популярности немецкий Технологии и медиа, 10:00
Чем заняться дома: Пуаро, Коппола, Shortparis и антиутопии Стиль, 10:00
Средства ПВО уничтожили два беспилотника над Курской областью Политика, 09:59
Сайты выставки-форума «Россия» подверглись хакерской атаке Политика, 09:57