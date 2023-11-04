Патриарха Кирилла наградили за укрепление единства российской нации

Путин наградил патриарха Кирилла за вклад в укрепление единства нации

Патриарх Кирилл (Фото: Олег Варов / пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / ТАСС)

Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении патриарху Московскому и всея Руси Кириллу премии главы государства за вклад в укрепление единства российской нации. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте нормативно-правовой информации.

Путин подписал указ 3 ноября, накануне Дня народного единства. Премию присудили патриарху по предложению Совета при президенте по межнациональным отношениям, говорится в документе.

Президент учредил премию в 2016 году. Ее ежегодно присуждают за деятельность, направленную на «упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации, гармонизацию межнациональных отношений, развитие этнокультурного многообразия народов России».

Изначально размер премии составлял 2,5 млн руб. В мае 2021 года Путин поручил увеличить ее до 5 млн рублей.

В прошлые годы премию получили экс-министр по делам федерации и национальностей России Вячеслав Михайлов, бывший председатель Государственного совета Дагестана Магомедали Магомедов, издатель и основатель издания «Полит.ру» Дмитрий Ицкович, экс-министр национальной политики России Владимир Зорин, социолог и историк Леокадия Дробижева, а также бывший замруководителя Роспечати Владимир Григорьев.