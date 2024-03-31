Бастрыкин потребовал поименно установить заказчиков теракта в «Крокусе»

Глава СК Александр Бастрыкин провел оперативное совещание со следственной группой на месте теракта в «Крокус Сити Холле». 30 марта ведомство сообщило об установлении личности 134 погибших во время нападения террористов

Video

Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин провел оперативное совещание со следственной группой на месте теракта в «Крокус Сити Холле», сообщил СК в своем телеграм-канале. В нем приняли участие первый замглавы СК Эдуард Кабурнеев и руководитель Главного следственного управления Денис Колесников.

Глава СК «поручил продолжить сбор и анализ доказательств, акцентировав внимание на необходимости изучения связей каждого из фигурантов уголовного дела для установления всех организаторов и заказчиков преступления поименно», сообщило ведомство.

Бастрыкин также проверил работу следователей, криминалистов и экспертов на месте происшествия, в том числе проведение следственных действий с посетителями «Крокус Сити Холла». Продолжается процесс признания людей потерпевшими, также идет выдача вещей и транспортных средств.

Вечером 22 марта вооруженные автоматами террористы открыли стрельбу по зрителям концерта группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холле» и подожгли здание. Потушить пожар получилось только к вечеру следующего дня.

По последним данным, погибли 144 человека, еще 551 пострадал. Среди погибших пятеро детей, среди пострадавших — десять. 30 марта СК сообщил, что удалось установить личности 134 погибших во время теракта.

Сразу после нападения СК возбудил дело по ст. 205 УК (террористический акт). Всего в рамках дела задержаны 11 человек, четырех из них ФСБ назвала непосредственными исполнителями. Суд арестовал их до 22 мая. Им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

О том, что ответственность за атаку взяла на себя организация «Исламское государство» (признана террористической и запрещена в России), сообщали Reuters и New York Times.

По мнению директора ФСБ Александра Бортникова, теракт в «Крокус Сити Холле» готовили радикальные исламисты, однако украинские спецслужбы также причастны к нападению. По мнению президента Владимира Путина, теракт был выгоден тем, кто «воюет с нами с 2014 года». Глава государства говорил, что нападавшие после теракта ехали в сторону Украины, «где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно» для перехода границы.

Киев и американские власти исключали причастность Украины к нападению на «Крокус».