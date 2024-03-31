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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Бастрыкин потребовал поименно установить заказчиков теракта в «Крокусе»

Бастрыкин потребовал установить заказчиков и организаторов теракта в «Крокусе»
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Глава СК Александр Бастрыкин провел оперативное совещание со следственной группой на месте теракта в «Крокус Сити Холле». 30 марта ведомство сообщило об установлении личности 134 погибших во время нападения террористов

Бастрыкин потребовал поименно установить заказчиков теракта в «Крокусе»
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Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин провел оперативное совещание со следственной группой на месте теракта в «Крокус Сити Холле», сообщил СК в своем телеграм-канале. В нем приняли участие первый замглавы СК Эдуард Кабурнеев и руководитель Главного следственного управления Денис Колесников.

Глава СК «поручил продолжить сбор и анализ доказательств, акцентировав внимание на необходимости изучения связей каждого из фигурантов уголовного дела для установления всех организаторов и заказчиков преступления поименно», сообщило ведомство.

Следователи установили личности 134 погибших в «Крокусе»
Общество
Фото:Евгения Новоженина / Reuters

Бастрыкин также проверил работу следователей, криминалистов и экспертов на месте происшествия, в том числе проведение следственных действий с посетителями «Крокус Сити Холла». Продолжается процесс признания людей потерпевшими, также идет выдача вещей и транспортных средств.

Вечером 22 марта вооруженные автоматами террористы открыли стрельбу по зрителям концерта группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холле» и подожгли здание. Потушить пожар получилось только к вечеру следующего дня.

По последним данным, погибли 144 человека, еще 551 пострадал. Среди погибших пятеро детей, среди пострадавших — десять. 30 марта СК сообщил, что удалось установить личности 134 погибших во время теракта.

Сразу после нападения СК возбудил дело по ст. 205 УК (террористический акт). Всего в рамках дела задержаны 11 человек, четырех из них ФСБ назвала непосредственными исполнителями. Суд арестовал их до 22 мая. Им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

О том, что ответственность за атаку взяла на себя организация «Исламское государство» (признана террористической и запрещена в России), сообщали Reuters и New York Times.

По мнению директора ФСБ Александра Бортникова, теракт в «Крокус Сити Холле» готовили радикальные исламисты, однако украинские спецслужбы также причастны к нападению. По мнению президента Владимира Путина, теракт был выгоден тем, кто «воюет с нами с 2014 года». Глава государства говорил, что нападавшие после теракта ехали в сторону Украины, «где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно» для перехода границы.

Киев и американские власти исключали причастность Украины к нападению на «Крокус».

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Теги
Георгий Смирнов
Крокус Сити Холл Александр Бастрыкин Следственный комитет теракт
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