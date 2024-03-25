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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Путин рассказал, кому выгоден теракт в «Крокусе»

Владимир Путин: теракт в «Крокусе» был совершен руками радикальных исламистов
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Путин заявил, что теракт в «Крокусе» совершен «руками радикальных исламистов», но Россию интересует, кто заказчик нападения. По его мнению, это было выгодно тем, кто «воюет с нами с 2014 года»
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Нападение на «Крокус Сити Холл» было совершено руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто его заказчик, заявил президент Владимир Путин на совещании по мерам, принимаемым после теракта.

Он назвал нападение актом устрашения. По его мнению, это было выгодно тем, кто «воюет с нами с 2014 года».

Путин рассказал, кому выгоден теракт в «Крокусе»
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«Несмотря на нашу всеобщую боль и скорбь, сострадание и законное желание покарать всех виновников этого зверского злодеяния, расследование должно проводиться в высшей степени профессионально, объективно, без всякой политической ангажированности», — заявил президент.

По словам Путина, власти России видят, что США «по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что, по их разведданным, киевского следа в московском теракте якобы нет».

Он также перечислил несколько вопросов, на которые предстоит ответить спецслужбам: действительно ли радикальные исламисты заинтересованы в ударах по России? Как они пошли на теракт в священный для мусульман месяц Рамадан?

Число жертв теракта в «Крокусе» выросло до 139
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

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Вечером 22 марта люди в камуфляже открыли стрельбу в «Крокус Сити», а также устроили там пожар. Концертный зал сгорел полностью, обрушилась крыша, пожар площадью около 13 тыс. кв. м удалось потушить к вечеру следующего дня. Погибли 139 человек, 182 пострадали.

23 марта задержали 11 подозреваемых в связи с терактом. Четверых участников нападения задержали в Брянской области, они пытались скрыться на белом Renault Symbol. По данным ФСБ, нападавшие собирались перейти границу с Украиной. Путин говорил, что для них там было открыто «окно».

Четырех нападавших (граждане Таджикистана) и еще троих фигурантов дела (уроженцы Душанбе, имеют российское гражданство), один из которых — бывший владелец Renault, арестовали до 22 мая. Им вменяют ст. 205 УК (теракт, максимальное наказание — пожизненное лишение свободы).

Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка ИГИЛ. Украинские власти после теракта опровергли причастность Киева к нападению. В Белом доме также заверили, что Украина не имеет к нему отношения.

Представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что США пытаются «отмазать» Украину за счет упоминаний «Исламского государства». Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что все причастные к теракту, «кто платил, кто сочувствовал, кто помогал», заслуживают смерти.

Теги
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Владимир Путин теракт радикальные исламисты заказчик Крокус Сити Холл
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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