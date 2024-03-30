 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

Следователи установили личности 134 погибших в «Крокусе»

СК установил личности 134 погибших из 144 при теракте в «Крокусе»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
При теракте погибли 144 человек, следствие все еще устанавливает личности восьми из них. Ответственность взяла на себя запрещенная террористическая организация ИГИЛ
Фото: Евгения Новоженина / Reuters
Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Следствию удалось установить личности 134 погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле», по остальным, пока неустановленным погибшим, проводятся генетические экспертизы. Об этом Следственный комитет сообщил в телеграм-канале.

«Также следователи работают с потерпевшими, получая от них показания об обстоятельствах преступления», — доложило ведомство.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил следователям детально установить все события, которые предшествовали теракту, чтобы установить всех соучастников, заказчиков и организаторов.

МЧС заявило об увеличении числа пострадавших в теракте в «Крокусе» до 551
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные автоматами террористы открыли стрельбу по зрителям, собравшимся концерт группы «Пикник». В здании возник пожар, потушить который получилось только к вечеру следующего дня.

По последним данным, погибли 144 человека, еще 551 пострадал. Среди погибших пять детей, среди пострадавших — десять.

Ответственность за атаку взяло на себя афганское крыло «Исламского государства» (признана террористической и запрещена в России).

Всего в рамках дела были задержаны 12 человек. Арестованы десять из них, в том числе четверо подозреваемых в непосредственном участии — граждане Таджикистана Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсиддин Фаридуни. Им грозит пожизненное лишение свободы.

Их координировали через голосовые сообщения. Как утверждает ведомство, после теракта террористы собирались пересечь границу с Украиной, чтобы получить вознаграждение. Киев и власти США исключали причастность Украины к нападению на «Крокус».

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Крокус Сити Холл Александр Бастрыкин погибшие Следственный комитет
Материалы по теме
Панихида на месте теракта в «Крокусе». Видео
Общество
Глава ГКНБ Киргизии вступился за граждан Таджикистана после теракта
Политика
Таджикистан зафиксировал отток трудовых мигрантов из России после теракта
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 99,53 (-0,18) Инвестиции, 29 мар, 16:47 Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 92,37 (+0,1) Инвестиции, 29 мар, 16:47
ЦСКА упустил победу над худшей командой РПЛ, ведя 2:0 Спорт, 18:28
В Петербурге дети напали на выигравшего ₽1 млн руб. на ставках школьника Общество, 18:25
Следователи установили личности 134 погибших в «Крокусе» Общество, 18:07
Захарова ответила на слова Бербок о Путине и конфликте с НАТО Политика, 17:56
WSJ назвал разработчика дронов Bayraktar возможным преемником Эрдогана Политика, 17:52
Сербские истребители упустили неопознанный объект Общество, 17:47
В Москве автомобилю Tesla оторвало два колеса в ДТП Общество, 17:42
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Меньше ₽5 млн: квартиры с собственным архитектурным характером РБК и ПИК, 17:40
WSJ узнала, как спасли жизни при столкновении судна с мостом в Балтиморе Общество, 17:31
Над Белгородской областью сбили еще два беспилотника Политика, 17:28
Нетаньяху столкнулся с риском отставки из-за отсрочки евреев-ортодоксов Политика, 17:15
Владелец крупнейшего производителя вина ответил на претензии прокуратуры Бизнес, 16:54
Ротенберг навестил в больнице пострадавшего в теракте 8-летнего хоккеиста Спорт, 16:47
ЦБ указал на ключевую роль юаня для резервных активов Экономика, 16:41