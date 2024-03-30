Следователи установили личности 134 погибших в «Крокусе»

СК установил личности 134 погибших из 144 при теракте в «Крокусе»

При теракте погибли 144 человек, следствие все еще устанавливает личности восьми из них. Ответственность взяла на себя запрещенная террористическая организация ИГИЛ

Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Следствию удалось установить личности 134 погибших во время теракта в «Крокус Сити Холле», по остальным, пока неустановленным погибшим, проводятся генетические экспертизы. Об этом Следственный комитет сообщил в телеграм-канале.

«Также следователи работают с потерпевшими, получая от них показания об обстоятельствах преступления», — доложило ведомство.

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил следователям детально установить все события, которые предшествовали теракту, чтобы установить всех соучастников, заказчиков и организаторов.

Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные автоматами террористы открыли стрельбу по зрителям, собравшимся концерт группы «Пикник». В здании возник пожар, потушить который получилось только к вечеру следующего дня.

По последним данным, погибли 144 человека, еще 551 пострадал. Среди погибших пять детей, среди пострадавших — десять.

Ответственность за атаку взяло на себя афганское крыло «Исламского государства» (признана террористической и запрещена в России).

Всего в рамках дела были задержаны 12 человек. Арестованы десять из них, в том числе четверо подозреваемых в непосредственном участии — граждане Таджикистана Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсиддин Фаридуни. Им грозит пожизненное лишение свободы.

Их координировали через голосовые сообщения. Как утверждает ведомство, после теракта террористы собирались пересечь границу с Украиной, чтобы получить вознаграждение. Киев и власти США исключали причастность Украины к нападению на «Крокус».