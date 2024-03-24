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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Власти США исключили причастность Украины к атаке на «Крокус»

Представитель Белого дома Уотсон: Украина непричастна к теракту в «Крокусе»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Украина непричастна к теракту в Москве, заявили в Белом доме. Путин накануне рассказал, что исполнителям теракта с украинской стороны готовили «окно» для перехода границы. Киев свою причастность отвергает
Фото: Maxim Shemetov / Reuters
Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Украина не имеет никакого отношения к теракту в московском концертном зале «Крокус Сити Холл», заявила представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон, передает NBС.

Единоличную ответственность несет, подчеркнула она, «Исламское государство» (ИГ, признан террористической организацией и запрещен в России).

Уотсон отметила, что США «поделились с Россией информацией о планируемом теракте в Москве», предупреждение сделали в соответствии с давней политикой, обязывающей передавать подобную разведывательную информацию.

Никаких доказательств причастности Украины нет, подчеркнула вице-президент США Камала Харрис. Она назвала произошедшее трагедией.

США осуждают нападение на «Крокус» и выражают соболезнования всем пострадавшим и семьям погибших, сообщили ранее в Белом доме и отметили, что терроризм должен быть «побежден повсюду». «Мы осуждаем терроризм во всех его формах и солидарны с народом России в скорби по поводу гибели людей в результате этого ужасного события», — сказал госсекретарь Энтони Блинкен.

«Со всех сторон стреляли». Очевидцы — о теракте в «Крокус Сити Холле»
Общество
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Украину к контексте нападения террористов на «Крокус» упомянул президент Владимир Путин во время видеообращения. Он рассказал, что для четырех исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле», по предварительной информации, с украинской стороны готовили «окно» для перехода границы. Бывший президент Дмитрий Медведев призвал, если подтвердится причастность Украины, «найти и безжалостно уничтожить» исполнителей и официальных лиц.

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ФСБ задержало 11 подозреваемых, четырех из них, которых следствие считает непосредственными участниками теракта — нашли в Брянской области. По данным ведомства, они намеревались перейти российско-украинскую границу. В автомобиле террорстов обнаружили пистолет ПМ, магазин к автомату АКМ и паспорта граждан Таджикистана, рассказывал депутат Хинштейн.

Киев также отвергал подозрения в свой адрес, указывая на отсутствие причин совершать теракт. «Все решится только на поле боя. Все определят количество оружия и военные решения, а теракты не решат никаких проблем», — пояснил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

В результате теракта погибли 133 человека, пострадали 140. По предварительным данным, опознаны тела 50 погибших. Спасательная операция на месте теракта завершена, поисковая будет продолжаться до вечера 24 марта. В России 24 марта объявлен национальный траур. Меры безопасности на транспорте усилены.

Полное видео обращения Путина в связи с терактом в «Крокусе»

Посетитель «Крокуса» рассказал, как обезвредил нападавшего

Опубликовано видео допроса стрелявшего в «Крокусе» мужчины

МЧС показало кадры разбора завалов в «Крокусе». Видео

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Крокус Сити Холл Украина США Камала Харрис
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