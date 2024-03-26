К мемориалу у «Крокус Сити Холла» продолжают нести цветы

Через четыре дня после теракта к зданию «Крокус сити холла» продолжают нести цветы и игрушки

Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Алена Кондюрина для РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК Фото: Андрей Любимов / РБК

Люди продолжают приносить цветы, свечи и игрушечных журавлей к стихийному мемориалу около сгоревшего концертного зала «Крокус сити холл». Жертвами теракта стали 139 человек, более 180 получили ранения.

25 марта сын владельца Crocus Group Араза Агаларова Эмин Агаларов заявил РБК, что на месте теракта обязательно будет создан мемориал: «в рамках нового зала, если он будет, или же, если его не будет, на месте зала». «Наверное, преждевременно говорить, будет ли восстановлен «Крокус Холл» в том виде, в котором он был. Я думаю, что решение, которое будет принимать мой отец, — [он будет принимать], естественно, опираясь на какое-то общее мнение страны по этому поводу, и правительство нам даст тоже какое-то их видение, как дальше нам действовать», — заявил Эмин Агаларов.