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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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NYT и Reuters: ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в «Крокусе»

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Ответственность за атаку на «Крокус Сити Холл» взяла на себя запрещенная террористическая организация «Исламское государство», пишут NYT и Reuters
Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press
Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press

Ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» на себя взяла запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГИЛ). Об этом сообщает Reuters.

Также о том, что ИГИЛ взяла на себя ответственность, пишет The New York Times. Издание утверждает, что «официальные лица США подтвердили это заявление [ИГИЛ]». Газета пишет, что американские чиновники в марте США собрали «разведданные» о том, что базирующаяся в Афганистане «Исламское государство-Хорасан» планировало нападение в Москве. В марте ФСБ сообщила, что ликвидировала террористов из запрещенной в России террористической организации «Вилаят Хорасан», члены которой планировали нападение на синагогу в Москве.

Информацию о том, что ИГИЛ брала ответственность за атаку на «Крокус», также сообщало базирующееся в Саудовской Аравии издание Al Arabiya. 

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Фото:Максим Шеметов / Reuters

В X пользователи также постили якобы сообщение близкого к ИГИЛ агентства Amaq. Однако, другие пользователи писали, что на скриншоте сообщения мог использоваться шаблон, который террористы не используют уже много лет, а в аккаунтах ИГИЛ такого сообщения не появлялось. Об этом, в частности, писала Baza. Фейком распространенное в X заявление «Исламского государства» назвала главред агентства «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян. RT назвало фейком сообщение CNN.

Теракт произошел вечером в пятницу, 22 марта. Вооруженные автоматами боевики стреляли в посетителей торгового центра из автоматов. Также в «Крокусе» были слышны взрывы. После нападения и стрельбы в ТЦ начался пожар. ФСБ сообщило, что во время теракта погибли по меньшей мере 40 человек, 100 — пострадали.

Минздрав Подмосковья сообщил, что были госпитализированы более 100 человек.

Большое количество стран в мире принесли соболезнования пострадавшим во время теракта.

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«Крокус Сити Холл» теракт взрыв стрельба
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