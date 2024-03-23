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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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В офисе Зеленского заявили о непричастности к теракту в Москве

Советник офиса Зеленского Подоляк заявил о непричастности Киева к теракту
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Советник офиса украинского президента заявил, что теракты не смогут решить исход конфликта с Россией
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк (Фото: Anna Voitenko / Reuters)

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в своей социальной сети, что Киев непричастен теракту в «Крокус Сити Холл».

По словам Подоляка, у Украины не было резона совершать подобное нападение. «Все решится только на поле боя. Все определит количество оружия и военные решения, а теракты не решат никаких проблем», — написал он.

Руководители Украины, а также МИД Украины пока не выступали с официальными заявлениями.

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Фото:Максим Шеметов / Reuters

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что в случае, если выяснится, что идейными вдохновителями теракта являются представители украинских властей, то «они должны быть найдены и безжалостно уничтожены, включая официальных лиц».

В теракте в «Крокус Сити Холле» погибли 40 человек, более 100 получили ранения.

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