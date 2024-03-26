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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Бортников обвинил спецслужбы Украины в содействии теракту в «Крокусе»

Бортников: теракт в «Крокусе» готовили исламисты, но Украина к нему причастна
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Евгения Новоженина / Reuters
Фото: Евгения Новоженина / Reuters

Теракт в «Крокус Сити Холле» готовили радикальные исламисты, однако украинские спецслужбы причастны к нападению, заявил директор ФСБ Александр Бортников, передает «Интерфакс».

«В общем плане мы считаем, что они [украинские спецслужбы] к этому причастны. Сейчас я могу говорить только лишь о том, что мы предварительно получили информацию, указывающую на ангажированность той стороны в подготовке этой акции», — заявил он.

Также глава ФСБ рассказал, что «на той стороне» говорились встречать террористов «как героев».

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Вечером 22 марта четверо вооруженных людей в камуфляже открыли стрельбу по посетителям «Крокус Сити Холла», после чего подожгли концертный зал и попытались скрыться с места преступления. По последним данным Следственного комитета, в результате теракта погибли 139 человек, в больницах Москвы и Подмосковья остаются 92 пострадавших, а 63 уже выписаны.

Президент Владимир Путин на следующий день после атаки на «Крокус» заявил, что нападавшие, пытаясь скрыться, ехали в сторону Украины, «где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно» для перехода границы. 25 марта на совещании по мерам после теракта президент сказал, что тот совершен «руками исламистов», но российскую сторону интересует заказчик. Он допустил, что атака «может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет» с Россией.

В рамках дела задержаны 11 человек, четырех из них ФСБ назвала непосредственными исполнителями. Это Далерджон Мирзоев, Саидакрами Муродали Рачабализода, Шамсиддин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов, все — граждане Таджикистана, Басманный суд арестовал их до 22 мая.

Ответственность за нападение на «Крокус Сити Холл» взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГИЛ, объявлена террористической и запрещена в России). Власти Украины подчеркивали, что страна не имеет к нему отношения, то же самое говорили и власти США.

Материал дополняется.

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