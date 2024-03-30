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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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ТАСС узнал о допросе ответственного за пожарную безопасность в «Крокусе»

ТАСС: следователи допросили ответственного за пожарную безопасность в «Крокусе»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Владельцы «Крокус Сити Холла», сгоревшего во время теракта, говорили, что в концертном зале сработали все системы пожаротушения. Однако некоторые очевидцы и источник РБК, тушивший пожар, говорили об обратном
Последствия пожара в &laquo;Крокус Сити Холле&raquo;
Последствия пожара в «Крокус Сити Холле» (Фото: МЧС России / Reuters)

Ответственного за пожарную безопасность в концертном зале «Крокус Сити Холл», который сгорел в результате теракта 22 марта, допросили следователи, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Он был допрошен в рамках следственных действий в связи с терактом, во время которого террористы подожгли концертный зал. Допрос связан с мерами по обеспечению пожарной безопасности и системами противопожарной защиты, которые были установлены в «Крокус сити холле», — сказал собеседник агентства. Другие детали не раскрываются.

Глава МЧС сообщил о сработавшей в «Крокусе» пожарной сигнализации
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Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Боевики устроили в «Крокусе» стрельбу и пожар. Как сообщал Следственный комитет, они использовали «легковоспламеняющуюся жидкость для поджога помещений концертного зала». Площадь возгорания достигла 13 тыс. кв. м, открытое горение ликвидировали почти сутки. Крыша зала обрушилась, само помещение полностью выгорело. Число жертв теракта превышает 140, пострадавших — свыше 180.

Глава СК России Александр Бастрыкин 25 марта поручил для установления состояния противопожарной безопасности в том числе провести допросы свидетелей, в частности сотрудников «Крокус Сити Холла».

Владелец «Крокуса» Араз Агаларов в беседе с РБК отмечал, что все противопожарные системы, спринклерная система, роботы пожаротушения в концертном зале сработали. Это позволило не допустить обрушения помещения в течение нескольких часов (позднее крыша все же рухнула), и у людей (более 5 тыс. человек) была возможность выйти. Сын бизнесмена Эмин Агаларов говорил на телеканале РБК, что при строительстве зала использовались огнестойкие материалы, без этого здание было бы невозможно ввести в эксплуатацию.

Некоторые из тех, кто во время теракта оказались в «Крокусе», рассказывали, что противопожарная система там не сработала. «Никакого пожарного оповещения не было, система пожаротушения не работала», — сообщал РБК очевидец Ярослав. Источники РБК, проинформированные о процессе тушения, также говорили, что в здании сработали не все системы пожаротушения.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
«Крокус Сити Холл» теракт пожарная безопасность расследование
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