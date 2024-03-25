Эмин Агаларов ответил на вопрос об огнестойких материалах в «Крокусе»

Сын владельца Crocus Group оценил, как сработала огнезащита, и рассказал об аналоге концертного зала

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«Крокус Сити Холл» строился по нормативам, без использования огнестойких материалов его невозможно было бы ввести в эксплуатацию, заявил телеканалу РБК Эмин Агаларов, сын владельца Crocus Group.

Как отметили в беседе с Агаларовым ведущие, некоторые эксперты говорят, что здание выгорело быстро, и связывают это с особенностями материалов, использованных при строительстве, и несоблюдением ряда нормативов. В связи с этим у Агаларова спросили, по каким нормативам строился «Крокус» 15 лет назад.

«Как и все наши объекты, когда мы строим — мы строим по текущим нормативам. И для того чтобы ввести здание в эксплуатацию, необходимо пройти все, множество инстанций, в том числе и пожарные нормы, МЧС, экология. И в таких залах невозможно не использовать — ты обязан использовать, [иначе] ты не введешь в эксплуатацию здание, — огнестойкие материалы специально, там есть градация по ним. У нас есть еще один зал в «Крокусе», который называется «Вегас Холл», и он фактически аналог — можно прийти и посмотреть, по каким принципам он также построен», — сказал Агаларов.

Он добавил, что Crocus Group «всегда соблюдает нормы». «Компания у нас строительная достаточно профессиональная. И к нам с этой точки зрения вопросов быть не может», — заявил Агаларов.

Его также спросили, было ли в рамках тех нормативов и требований, которые должны соблюдаться при строительстве, то, с какой скоростью сгорело здание. «Крыша обвалилась уже около шести часов после того, как начался пожар. То есть здание, во-первых, устояло. Во-вторых, там есть помещения, которые вообще не повреждены огнем, — это значит, что огнезащита сработала максимально. То есть холл, фойе, там, где музей Муслима Магомаева, его личные вещи все остались нетронутыми, гримерки сохранились. Сгорел только зал, непосредственно который был подожжен», — ответил Агаларов.

Концертный зал «Крокус Сити Холл» сгорел в результате теракта, который произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди открыли стрельбу по зрителям, которые пришли на концерт группы «Пикник». Нападавшие также подожгли помещения концертного зала с помощью «легковоспламеняющейся жидкости», сообщал СК. Огонь охватил почти 13 тыс. кв. м. Концертный зал полностью выгорел. У него обрушилась крыша. Открытое горение пожарные смогли ликвидировать к вечеру 23 марта.

По последним данным, в результате теракта погибли 139 человек, в том числе трое детей. Пострадали 119 человек. По делу о теракте задержали 11 человек, в том числе четырех нападавших, которые отправлены под стражу.

После случившегося глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить состояние противопожарной безопасности «Крокус Сити Холла». Генпрокуратура ранее сообщила, что проверки пожарной безопасности на площадке проводились в полном объеме. Ведомство также опровергло данные о том, что у «Крокуса» не было разрешения на эксплуатацию. Араз Агаларов, говоря о системе противопожарной безопасности, заявил, что в концертном зале «все системы сработали очень хорошо, в штатном режиме».