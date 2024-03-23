Пожар в «Крокус Сити» локализовали на 13 тыс. кв. м
Пожар в концертном зале «Крокус Сити Холл» локализован, пожарные продолжают тушить возгорание, сообщило МЧС.
«Пожарно-спасательными подразделениями принимаются все меры для скорейшей ликвидации пожара», — говорится в сообщении в телеграм-канале.
В пресс-служба МЧС РБК ранее сообщили, что вертолеты сбросили около 160 т воды на горящее здание концертного зала.
До этого ведомство говорило, что площадь пожара составляет 12,9 тыс. кв. м.
Пожар в «Крокус Сити Холле» начался после вооруженного нападения, произошло обрушение кровли. По словам источника РБК в правоохранительных органах, по меньшей мере пять человек в камуфляже ворвались в зал и открыли стрельбу из автоматического оружия. Нападение произошло перед концертом группы «Пикник».
По предварительным данным ФСБ, погибли 40 человек, более сотни пострадали. Минздрав Московской области опубликовал первые списки погибших и пострадавших. В первой версии было 37 человек, позже список расширили (в нем есть и направленные в московские больницы). СК возбудил дело о теракте.
Обстановка у Крокус Сити Холла, где произошла стрельба и начался пожар. Видео
Кадры очевидцев с эвакуацией и стрельбой в «Крокус Сити Холле»
Для тушения пожара в Крокус Сити задействована авиация
Кадры тушения «Крокус Сити Холла». Кровля здания начала рушиться
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