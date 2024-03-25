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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Глава МЧС сообщил о сработавшей в «Крокусе» пожарной сигнализации

Глава МЧС Куренков: в «Крокусе» во время теракта сработала пожарная сигнализация
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Во время теракта в «Крокус Сити Холле», где террористы устроили поджог, в здании концертного зала штатно сработала пожарная сигнализация, заявил на совещании с президентом Владимиром Путиным глава МЧС Александр Куренков.

В момент атаки также сработали противопожарные системы, но потушить его не удалось из-за «из-за развития горения на значительной горимой площади», сказал он. 

В то же время в ходе совещания глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что следствие проверяет соответствие требованиям безопасности системы пожаротушения в «Крокусе». 

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Общество

Материал дополняется

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
«Крокус Сити Холл» теракт пожарная сигнализация МЧС Александр Куренков
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