Глава МЧС Куренков: в «Крокусе» во время теракта сработала пожарная сигнализация

Глава МЧС сообщил о сработавшей в «Крокусе» пожарной сигнализации

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Во время теракта в «Крокус Сити Холле», где террористы устроили поджог, в здании концертного зала штатно сработала пожарная сигнализация, заявил на совещании с президентом Владимиром Путиным глава МЧС Александр Куренков.

В момент атаки также сработали противопожарные системы, но потушить его не удалось из-за «из-за развития горения на значительной горимой площади», сказал он.

В то же время в ходе совещания глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что следствие проверяет соответствие требованиям безопасности системы пожаротушения в «Крокусе».

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