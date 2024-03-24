Теракт в «Крокус сити». Хроника событий

Что известно об атаке террористов на «Крокус сити» и как развивались события от первых сообщений о нападении террористов до их задержания в Брянской области

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

По меньшей мере 133 человека погибли в теракте в «Крокус Сити Холле», сообщил днем 23 марта Следственный комитет, 140 пострадавших находятся в больницах.

Как началось нападение

Первые сообщения о чрезвычайном происшествии в расположенном у МКАД «Крокус Сити Холле» стали появляться в соцсетях и телеграм-каналах около 20:15. В них говорилось, что вооруженные люди ворвались в здание концертного зала, были слышны звуки стрельбы.

На кадрах, сделанных очевидцами и полученных с видеокамер поздним вечером, видно, что вооруженные автоматами террористы в камуфляже приехали к концертному залу на белом автомобиле Renault и побежали в сторону главного входа. Они зашли в здание, открыли огонь по охране и пошли по направлению к концертному залу, расстреливая всех, кто шел навстречу.

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Непосредственно стрельбу вели четыре человека, говорят источники РБК в правоохранительных органах. В зале один из нападавших занял позицию возле сцены, откуда вел стрельбу, а другие заблокировали часть выходов. «Очевидно, что нападавшие имели стрелковую подготовку: вели огонь одиночными выстрелами либо короткими очередями, во время стрельбы передвигались профессионально», — сказал один из собеседников РБК в правоохранительных органах.

Владелец «Крокус Сити Холла» Араз Агаларов сказал РБК, что террористы «начали стрелять по всему, что они видели». «По всем людям, по охранникам. Один охранник убит, второй ранен. Это даже не охранники. Они у нас называются «контролеры», — говорит он.

Сообщения очевидцев по времени начала стрельбы расходятся, что может быть связано с местом их нахождения. Александр, находившийся в холле на первом этаже как раз напротив входа, рассказал РБК, что выстрелы начались примерно в 19:45 мск. «Полторы-две минуты было замешательство, никто не понимал, что происходит», — рассказал он.

Другая очевидица говорит, что стельба началась за две минуты до начала концерта. «Я сидела в бельэтаже. Подумали, что хлопают зрители где-то. И вдруг кто-то закричал: там стрельба, эвакуируемся», — рассказала она. «Я посмотрела на часы в 19.59 и сказала молодому человеку, что через минуту начало и через секунд 30 услышали первый выстрел. Звук был как будто фейерверк, за минуту было выстрелов 50-70. Ровно в 20.00 первый выстрел» — рассказала РБК другая зрительница, занявшая к тому времени место в партере.

Мероприятия в «Крокусе» Вечером 22 марта в комплексе проходило несколько мероприятий. Самым многочисленным по числу зрителей был концерт рок-группы «Пикник» с участием симфонического оркестра Ленинградской области «Таврический». Концерт должен был начаться в 20:00, но к началу событий музыканты еще не вышли на сцену, а зал не был полностью заполнен. Зал вмещает 6,2 тыс. человек в стандартном варианта компоновки интерьера, но численность может быть увеличена при добавлении танцпола вместо партера. На концерт были проданы все билеты. По словам представителя «Пикника», у них нет связи с одной из сотрудниц коллектива. Все музыканты оркестра спаслись. На пятнадцатом этаже отеля «Аквариум» (он примыкает к корпусу «Крокус Экспо 3»), проходил очередной день чемпионата и первенства России по танцевальному спорту — это главное национальное соревнование по бальным и латиноамериканским танцам, на которое приехало около 1500 пар. В нем участвовали спортсмены разных возрастных категорий, в том числе дети. Все участники мероприятия смогли выйти из здания и не пострадали. В павильонах 21 марта закончились четыре выставки, среди которых была Международная выставка туризма и индустрии гостеприимства и выставка транспортно-логистических услуг, пятница была для участников выставок днем демонтажа павильонов и вывоза оборудования.

Как спасались люди

Посетители концерта рассказали РБК, что звукового оповещения о тревоге не было, эскалаторы работали в обычном режиме, а не на выход, многие двери были закрыты. «Никаких звуковых предупреждений не было. Выходы почти все были заблокированы», — рассказала РБК одна из зрительниц. По ее словам, многие зрители партера сами без помощи администраторов побежали через сцену искать выход за ней. Многие другие очевидцы наоборот рассказывают о помощи сотрудников и охранников центра.

Телеканал «Россия 24» показал рассказ мужчины по имени Михаил, которому, по его словам, удалось обезвредить одного из террористов. По его словам, он воспользовался промежутком, когда нападавший перезаряжал автомат, и нанес ему несколько ударов. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин пообещал вручить ему ведомственную награду.

Александр, находившийся в холле первого этажа, говорит, что побежал вместе с другими к выходу в сторону метро. В том месте, где они бежали, эскалатор работал на спуск, образовалась большая пробка, люди падали. «Мы ушли вправо, где были какие-то закрытые помещения, там уже выбивали окна и двери, чтобы выбраться из «Крокус Сити», — рассказал он.

«Люди, находившиеся в зале, легли на пол, чтобы спастись от стрельбы, лежали минут 15–20, после чего стали выбираться ползком. Многим удалось выбраться», — рассказал источник РБК в правоохранительных органах.

В одном из женских туалетов в «Крокус Сити Холле» обнаружено более 20 тел погибших, сообщил telegram-канал Baza и подтвердил источник РБК в правоохранительных органах.

«Когда люди начали бежать, сориентировались. Бежали быстро с женой, в первом пролете были глухие стены из стекла, попробовал локтем разбить — никак, потащил жену дальше, там упали, мужчины выбили двери, и мы выбежали на парковку, не оборачивались, были слышны выстрелы из-за спины, забежали за какое-то строение и вышли на дорогу, там нас сразу взял таксист, забились к нему пять человек, вывез, деньги отказался брать, но мы номер сфоткали машины и через «Яндекс» пытаемся его найти», — рассказал РБК еще один очевидец Дмитрий.

«Стояли в очереди на вход, ворвались нападавшие, начали стрелять, мы побежали в холл мимо барной стойки, нападавшие — пять человек с автоматами, шли за нами, расстреливали людей. Мы забежали в нишу с лифтом, но там было много народу, прижались к полу — думали, укроемся. Было человек 20 в лифте кто прятался, но один из нападавших, кто давал указания, заметил нас и указал рукой в нашем направлении своему подельнику, тот выпустил по нам очередь, метров с 30, но подходить не стал, так как торопились во внутрь. Они пошли дальше в сторону зала, попутно стреляя в людей», — рассказал Михаил. Его жена получила ранения и находится в Боткинской больнице.

Кто обеспечивал безопасность «Крокуса»

«При входе рамки были установлены, нас проверяли, все вещи выкладывали. Но это были штатные работники «Крокус Сити Холла», полицию мы на входе не видели, когда заходили. <...> — рассказал РБК Александр, один из очевидцев.

Безопасность «Крокус сити холл» обеспечивает частное охранное предприятие — ООО ЧОП «Крокус Профи», сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Росгвардия, по его словам, к охране комплекса отношения не имеет. По данным Спарк, охранную компанию проверяли дважды в 2021 году, нарушений Росгвардия не обнаружила. В 2022 году численность сотрудников составляла 166 человек. В 2024 году ЧОП размещал объявление о наборе охранников с зарплатой в размере 21 тыс. руб. От соискателей требовалось наличие медицинской справки, удостоверения охранника и ответственный подход к выполнению должностных задач.

Экс-вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов в разговоре с телеканалом РБК высоко оценил работу сотрудников площадки: «То, что они (охрана) могли сделать — это помочь людям эвакуироваться, показывали людям пожарные выходы, помогали <...> они выносили и раненых, и убитых, чтобы они не остались под завалами. Моя личная оценка — самая высокая. Никто не покинул территорию, подключились охранники из соседних зданий. У них руки были в крови, они пытались сделать все что они могли. Но противостоять автомату Калашникова, не имея оружия, с дубинкой и шокером невозможно».

Как тушили пожар

Примерно через полчаса после начала нападения в здании торгово-развлекательного центра начался пожар. Террористы поливали зал горючим. Площадь пожара площадь составила почти 13 тыс. кв. м. Пожарные зашли в здание уже в 21:00, сразу после штурма. Согласно боевому уставу пожарной службы, сотрудники МЧС могут заходить в здание только после работы силовиков. Около 22:00 в здании начала рушиться кровля.

На месте работали аэромобильные группировки Центра специальных операций особого риска «Лидер» и отряда Центроспас. К тушению было привлечено более 320 человек и свыше 130 единиц техники — аварийно-спасательные машины тяжелого и среднего класса, робототехнические комплексы и беспилотные авиационные системы. На горящее здание тремя вертолетами сбрасывали воду.

Локализовать пожар удалось только к полуночи, но тушение очагового горения на крыше и в здании продолжалось весь следующий день.

Источник РБК, работавший на месте тушения, рассказал, что у этого пожара были две особенности: большая площадь и работа в условиях нападения террористов. «Это повышенный риск, так как никто не знает, остались ли в здании нападавшие и не заложили ли они взрывные устройства», — рассказал источник. Он сообщил, что пожар разгорелся на большой площади из-за того, что источником огня стала зажигательная смесь. Нападавшие кидали коктейли Молотова и обливали смесью мебель и другие горючие материалы.

Также он отметил, что пожарные столкнулись с некоторыми теми же проблемами, что и в «Зимней вишне»: некоторые эвакуационные выходы оказались перекрыты, сработали не все системы пожаротушения. Эту информацию подтвердил и другой собеседник, знакомый с ситуацией.

«Сработало абсолютно все, — заявил телеканалу РБК владелец «Крокус Сити холл» Араз Агаларов, отвечая на вопрос о системе противопожарной безопасности. — Спринклерная система, роботы рукава и система оповещения. Нас даже в 4 утра попросили ее выключить, потому что она работала уже в сгоревшем здании. Все системы сработали очень хорошо, в штатном режиме... они поддерживали несколько часов зал в таком состоянии, что не было обрушения, чтобы у людей была возможность выйти. Потому что, вы понимаете, 6 тысяч человек, они за 2-3 минуты выйти из зала не могут. Тем более террористы практически на всех выходах расстреливали выходящих людей», — говорит Агаларов.

Большинство людей погибло не от стрельбы, а в результате пожара. «Посетители центра получили отравление угарным газом, по сути задохнулись в дыму», — рассказывает собеседник РБК. Это быстрый процесс — для потери сознания достаточно сделать три глотка дыма», добавил он.

Фото: МЧС России Фото: МЧС России Фото: МЧС России Фото: МЧС России

Доктор технических наук, профессор Московского государственного строительного университета Александр Комаров отметил в разговоре РБК, что любая горючая жидкость может стать причиной такого мощного пожара. «Любую горючую жидкость сложно потушить, чтобы поджечь вещество требуется передача тепла, так называемая тепловая доза, например, бензин с этим прекрасно справляется и горит относительно долго». «Для распространения огня нужна хорошая тяга, доступ кислорода, если помещение большое, то тяга в локальных местах будет хорошая», — добавил Комаров.

Как задерживали террористов

В ночь на 23 марта Reuters, France 24, а также Al Arabiya со ссылкой на сообщение группировки в Telegram сообщили, что ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация).

Пожар повредил записи с камер наблюдения, но доступные записи свидетельствует о подготовке и возможном боевом опыте террористов, говорят источники РБК. «Они заранее изучили схему передвижения и продумали пути отхода», — говорит один из источников РБК. По его словам, террористы покинули здание «Крокуса», смешавшись с толпой выбегающих из концертного зала посетителей. С места преступления они уехали на том же автомобиле, на котором и приехали. По словам источника, они поехали к трассе М3 «Украина» и по ней направились в сторону Брянской области. Собеседник добавил, что все это время их отслеживали спецслужбы — важно было понять маршрут движения террористов и установить организаторов теракта.

Задержать четверых террористов удалось в 400 км от места теракта — в Брянской области в районе деревни Хацунь Карачевского района около 4 утра субботы. При задержании они вступили в перестрелку. Всего по делу задержаны 11 человек, заявил глава ФСБ Александр Бортников.

В салоне машины были найдены пистолет «ПМ», магазин к автомату «АКМ» и паспорта граждан Таджикистана.

Один из задержанных на видео допроса рассказал, что вербовщики предложили совершить массовое убийство за 500 тыс. рублей. Он получил половину суммы авансом. По словам террориста, он прилетел в Россию из Турции 4 марта.

Другой задержанный рассказал, что жил с мужчиной по имени Мохаммад в хостеле и хотел работать в такси, для этого купил машину при посредничестве некого Абдулло.

По данным «Комсомольской правды», двое подозреваемых жили с начала марта в апарт-отеле на Дмитровском шоссе. Все бытовые вопросы с администрацией решал 19-летний парикмахер из Иваново Мухаммадсобир Файзов — он лучше других говорил по-русски. Сотрудница парикмахерской в Иваново рассказала, что в октябре прошлого года он был на испытательном сроке, а потом его уволили. После этого он переехал в другой город Ивановской области — Тейково, где тоже устроился в парикмахерскую и проработал там до начала января.

Как идет следствие

После полуночи в здание зашли сотрудники оперативно-следственной бригады центрального аппарата Следственного комитета, которые начали осмотр места происшествия и сбор доказательств, рассказал источник РБК. Приблизительно в это же время в «Крокусе» приступили к работе криминалисты, взрывотехники, судмедэксперты, баллисты. С найденного оружия сняли смывы — по пото-жировым следам впоследствии можно установить, кто каким оружием пользовался. Взрывотехники ищут остатки взрывчатых веществ, чтобы понять, какие устройства могли использовать нападавшие.

Расследование по делу о террористическом акте (ст. 205 УК) ведет Следственный комитет. ФСБ днем 23 марта сообщила, что все задержанные этапированы в Москву, и уже установлено, что теракт был тщательно спланирован, а оружие, применявшееся террористами, было заранее приготовлено в тайнике.

Президент Владимир Путин в специальном обращении заявил, что произошедшее было не просто терактом, а «подготовленным и организованным массовым убийством мирных, беззащитных людей». Их целью была — «показательная казнь, кровавая акция устрашения». По словам главы государства, подозреваемые двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено «окно для перехода государственной границы».

По мнению бывшего главы Центра общественных связей ФСБ, генерала-майора ФСБ в отставке Александра Михайлова, «такое дерзкое и стремительное преступление всегда сложно предотвратить». «Здесь спецслужбы имели дело с форсмажорными обстоятельствами, обычно у террористических актов — так было во всех случаях от Буденновска до Норд-Оста — была какая-то логика, выдвигались требования, — говорит собеседник, — а в нападении на «Крокус» не было других целей кроме как убить побольше людей». По его словам, наверняка в расследовании использовали запись с камер видеонаблюдений, системы распознавания лиц, биллинг, но то, что может помочь в расследовании не может помочь в предотвращении, особенно, когда террористы вошли, расстреляли охрану и безоружных людей и скрылись, добавил Михайлов.