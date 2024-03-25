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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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В Crocus Group раскрыли число эвакуированных из ТЦ в день теракта

Crocus Group: из «Крокуса» в день теракта эвакуировали 5 тыс. человек
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Более 5 тыс. человек эвакуировали, а еще 100 спасли при пожаре, сообщили в Crocus Group. Выводить людей помогали в том числе подростки, которые подрабатывали в гардеробе «Крокуса»
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Из «Крокус Сити Холла» в день атаки на концертный зал были эвакуированы более 5 тыс. человек, сообщил ТАСС представитель Crocus Group.

Еще 100 человек, которые находились в подвале и на кровле, спасли при тушении пожара.

Нападение на «Крокус» произошло вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник». В здание ворвались вооруженные люди и открыли огонь из автоматов, прозвучало несколько взрывов, начался пожар. Посетители концерта рассказывали РБК о сложностях с эвакуацией: звукового оповещения о тревоге не было, эскалаторы работали в обычном режиме, а не на выход, многие двери были закрыты.

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Выходить людям помогали в том числе подростки, которые подрабатывали гардеробщиками в «Крокус Сити Холле». Один из них — 15-летний Ислам Халилов, благодаря которому эвакуировались более ста человек. Молодой человек вывел посетителей из тупика и провел по служебному входу. Духовный лидер российских мусульман муфтий шейх Равиль Гайнутдин представил мальчика к награде за смелость и спасение людей.

Теракт в «Крокус Сити». Хроника событий
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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

По последним данным, в результате теракта погибли 137 человек, в том числе трое детей. Опознаны 62 тела, для опознания остальных нужны экспертизы ДНК. Пострадавшими, согласно списку Минздрава, значатся 180 человек.

ФСБ сообщала, что в рамках дела задержаны 11 человек, в том числе четыре непосредственных исполнителя. Обвиняемые — граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрами Муродали Рачабализода, Шамсиддин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов, Басманный суд арестовал их до 22 мая.

Ответственность за нападение на себя взяла террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
«Крокус Сити Холл» эвакуация теракт Crocus Group
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