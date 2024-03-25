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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Глава СК поручил на допросах оценить пожарную безопасность в «Крокусе»

Глава СК поручил с помощью допросов оценить пожарную безопасность в «Крокусе»
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
Бастрыкин поручил следователям провести допросы свидетелей теракта, включая сотрудников «Крокуса», чтобы установить, как сработала система противопожарной безопасности, в том числе был ли доступ к эвакуационным выходам
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил для установления состояния противопожарной безопасности в том числе провести допросы свидетелей, в частности сотрудников «Крокус Сити Холла», сообщила пресс-служба СК в телеграм-канале.

Бастрыкин заслушал отчет следственной группы на оперативном совещании с участием руководства криминалистического центра и судебно-экспертного центра СК о ходе расследования теракта в «Крокус Сити». Продолжаются следственные действия с задержанными по этому делу для установления всех участников преступления вплоть до организаторов, а также проводятся криминалистические экспертизы изъятых вещественных доказательств.

«Следственной группе продолжить допросы свидетелей, в том числе сотрудников «Крокус Сити Холла», а также детальный анализ документов и иных данных, которые позволят установить, как были организованы и функционировали системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, имелась ли у людей возможность оперативно покинуть здание при помощи эвакуационных выходов», — говорится в сообщении.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Вечером 22 марта вооруженные люди в камуфляже открыли стрельбу перед концертом в «Крокус Сити Холле». В здании также начался пожар, огонь распространился на площади около 13 тыс. кв. м, открытое возгорание удалось ликвидировать к вечеру 23 марта. По последним данным МЧС, концертный зал сгорел полностью, площадь обрушения крыши составила 7 тыс. кв. м.

Погибли не менее 137 человек, пострадали 180, 97 остаются в больницах. Поисковая операция продлена до 17:00 26 марта, разбор завалов продолжается.

В связи с терактом задержаны 11 подозреваемых, четверых участников нападения — граждан Таджикистана — арестовали на два месяца. Последние пытались скрыться на машине, их задержали в Брянской области.

Генпрокуратура сообщала, что проверки пожарной безопасности в «Крокус Сити Холле» проводились в полном объеме. Ведомство опровергло данные об отсутствии у «Крокуса» разрешения на эксплуатацию. Бастрыкин накануне, 24 марта, поручил проверить состояние противопожарной безопасности «Крокуса», в том числе были ли открыты эвакуационные выходы.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Крокус Сити Холл Александр Бастрыкин Следственный комитет пожарная безопасность «Крокус Сити Холл»
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