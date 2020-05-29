Омбудсмен назвала режим самоизоляции «законодательно не оговоренным»

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У властей России не было необходимых оснований для введения чрезвычайного положения в связи с началом эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19, но ситуацию «необходимо было срочно брать под контроль». Об этом заявила в интервью ТАСС уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Поэтому был введен временный режим самоизоляции, законодательно никак не оговоренный. Как и всякий особый режим функционирования в нестандартной ситуации, он связан с ограничениями прав граждан», — пояснила она.

Омбудсмен отметила, что принятые властями России меры позволили предотвратить лавинообразное распространение COVID-19 и добиться сокращения числа заражений. Однако теперь, когда эпидемия пошла на спад, необходимо разобраться со статусом введенных для борьбы с болезнью ограничений.

«Следует определить и правовой статус карантинных центров, куда людей принудительно помещали на две недели после возвращения из-за границы», — добавила Москалькова.

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