Путин из-за коронавируса продлил нерабочие дни до 30 апреля

В своем телеобращении президент России заявил о необходимости продления нерабочих дней из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин объявил о продлении введенных ранее для «обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» «нерабочих дней». В своем телеобращении к населению России Путин заявил, что нерабочими будут все дни вплоть до 30 апреля.

«Если обстановка позволит — скорректируем объявленный период нерабочих дней в сторону его сокращения», — добавил президент.

В предыдущий раз Путин выступил с телеобращением к населению России 25 марта. В выступлении, посвященном борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, президент объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. Предприятия в такие дни должны были сохранить зарплату сотрудникам, нерабочие дни не включаются в период отпуска. При этом целый ряд категорий работников домой не отпустили, а значительная часть организаций продолжила работу в удаленном режиме.

По данным сервиса HeadHunter, опубликованным 30 марта, на этой неделе продолжили работу 64% россиян. Остальные не будут делать этого по разным причинам — кого-то работодатели отправили отдыхать, а кого-то сократили из-за кризиса.

1 апреля с предложением о продлении нерабочего периода на дистанционном совещании с Путиным выступила вице-премьер Татьяна Голикова. Сам президент на этом совещании признал, что ситуация с распространением в России COVID-19 «усложняется». 2 апреля оперштаб по борьбе с инфекцией объявил, что в стране выявлен еще 771 случай заражения.