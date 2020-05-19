Как в регионах России смягчают карантинные меры. Фоторепортаж

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 мая
USD ЦБ: 72,39 (-0,59) Quote, 13:01
Курс евро на 20 мая
EUR ЦБ: 79,17 (+0,23) Quote, 13:01
Капитан клуба АПЛ отказался возвращаться к тренировкам из-за сына Спорт, 13:44 Новая Hyundai Creta: факты, детали, подробности Авто, 13:44 «К&Б» отстранило от работы 635 работников склада из-за коронавируса Бизнес, 13:41 Путин заявил о спорах с Минском и Ереваном по тарифам на прокачку газа Политика, 13:38 В Минздраве объяснили ситуацию с приостановкой плановой вакцинации Общество, 13:37 Как изменилось наше ощущение времени на самоизоляции Социальная экономика, 13:30  Путин сообщил о задачах ЕАЭС для победы над пандемией коронавируса Общество, 13:22 Генпрокуратура прокомментировала обращение гендиректора «Электроприбора» Политика, 13:16 Социологи зафиксировали снижение у россиян страха перед коронавирусом Общество, 13:14 В Совфеде пообещали поддержать повышение возраста продажи алкоголя Общество, 13:13 Ислам Махачев назвал тяжелым состояние Нурмагомедова-старшего Спорт, 13:12 Как в регионах России смягчают карантинные меры. Фоторепортаж Общество, 13:08  Футболисты «Уфы» провели первую после паузы тренировку на базе Спорт, 13:06 Акции банков уступили биткоину по показателю доходности Крипто, 13:02
Пандемия коронавируса ,  
0 

Как в регионах России смягчают карантинные меры. Фоторепортаж

К ослаблению ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, готовы 27 российских регионов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Неделей ранее в стране закончился период нерабочих дней, длившийся с конца марта. Власти некоторых субъектов в зависимости от эпидемиологической обстановки уже перешли к постепенному смягчению ограничений
Фото: Виталий Невар / Reuters
Фото: Виталий Невар / Reuters

В Калининграде с 12 мая открылись торговые центры, но с ограниченным графиком работы (с 10:00 до 18:00 в будни)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Новосибриской области с 12 мая разрешили прогулки при условии соблюдения дистанции.

На фото: отдыхающие на пляже у реки Обь возле Бугринского моста в Новосибирске

Фото: Сергей Красноухов / ТАСС
Фото: Сергей Красноухов / ТАСС

В Сахалинской области возобновили​ занятия в школах для старшеклассников.

На фото: урок обществознания в 11-м классе в школе № 22 Южно-Сахалинска

Фото: Елена Афонина / ТАСС
Фото: Елена Афонина / ТАСС

В Чечне разрешили возобновить работу небольшим торговым точкам, автосервисам, автомойкам и АЗС. Режим самоизоляции пока остается в силе.

На фото: посетитель в магазине автозапчастей «Фортуна» в Грозном

Фото: Максим Богодвид / РИА Новост
Фото: Максим Богодвид / РИА Новост

В Татарстане отменили режим пропусков, расширили возможности торговли и открыли салоны красоты.

На фото: парк «Черное озеро» в Казани

Фото: Лев Федосеев / ТАСС
Фото: Лев Федосеев / ТАСС

В Мурманской области сняли режим самоизоляции и разрешили работу парикмахерских и небольших торговых точек

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Ленобласти разрешили прогулки в парках.

На фото: парк Монрепо в Выборге

Фото: Елена Верещака / ТАСС
Фото: Елена Верещака / ТАСС

В Камчатском крае разрешили гулять с детьми и посещать парикмахерские и салоны красоты.

На фото: салон красоты в Петропавловске-Камчатском

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Администрация подмосковного Одинцово решила частично открыть для занятий спортом парк имени Лазутиной, посетители должны соблюдать дистанцию. На территории Московской области сохраняются требование самоизоляции и пропускной режим

Фото: Макс Ветров / РИА Новости
Фото: Макс Ветров / РИА Новости

В Крыму отменили режим самоизоляции.

На фото: пляж в Евпатории

Теги: мультимедиа, COVID-19, карантин, регионы России
Материалы по теме
Мишустин назвал число готовых к смягчению карантинных мер регионов
Общество
Мишустин заявил о сохранении ограничений для пожилых людей до 31 мая
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 19 мая
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter