Как в регионах России смягчают карантинные меры. Фоторепортаж
В Калининграде с 12 мая открылись торговые центры, но с ограниченным графиком работы (с 10:00 до 18:00 в будни)
В Новосибриской области с 12 мая разрешили прогулки при условии соблюдения дистанции.
На фото: отдыхающие на пляже у реки Обь возле Бугринского моста в Новосибирске
В Сахалинской области возобновили занятия в школах для старшеклассников.
На фото: урок обществознания в 11-м классе в школе № 22 Южно-Сахалинска
В Чечне разрешили возобновить работу небольшим торговым точкам, автосервисам, автомойкам и АЗС. Режим самоизоляции пока остается в силе.
На фото: посетитель в магазине автозапчастей «Фортуна» в Грозном
В Татарстане отменили режим пропусков, расширили возможности торговли и открыли салоны красоты.
На фото: парк «Черное озеро» в Казани
В Мурманской области сняли режим самоизоляции и разрешили работу парикмахерских и небольших торговых точек
В Ленобласти разрешили прогулки в парках.
На фото: парк Монрепо в Выборге
В Камчатском крае разрешили гулять с детьми и посещать парикмахерские и салоны красоты.
На фото: салон красоты в Петропавловске-Камчатском
Администрация подмосковного Одинцово решила частично открыть для занятий спортом парк имени Лазутиной, посетители должны соблюдать дистанцию. На территории Московской области сохраняются требование самоизоляции и пропускной режим
В Крыму отменили режим самоизоляции.
На фото: пляж в Евпатории