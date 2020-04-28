Путин объявил о новом продлении нерабочих дней

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин объявил о новом продлении введенных ранее в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 «нерабочих дней». Не дожидаясь истечения ранее установленного срока (до 30 апреля), президент заявил, что нерабочими — с учетом обычных для начала выходных — будут все дни вплоть до 11 мая.

Путин объяснил необходимость пролонгации жестких мер борьбы с COVID-19 тем, что эпидемия в России еще не достигла своего пика.

«Мы сейчас перед новым, пожалуй, самым напряженным этапом борьбы с эпидемией. От всех нас потребуется предельная собранность, дисциплина и мобилизация. Мы должны добиться, чтобы волна эпидемии схлынула, пошла, наконец, на спад», — пояснил Путин (трансляцию совещания по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции вел телеканал РБК).

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в течение нового периода нерабочих дней необходимо продолжить соблюдение режима самоизоляции и других ограничений.