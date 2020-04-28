Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 74,57 (+0,07) Quote, 13:21
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 80,77 (+0,01) Quote, 13:21
Во ФСИН выявили более 300 случаев заражения коронавирусом Общество, 18:07 Путин предложил разработать масштабный план по нормализации деловой жизни Политика, 18:03 Путин поручил губернаторам быть на работе в праздничные дни Общество, 18:02 Путин предложил установить 28 апреля День работника скорой помощи Общество, 18:00 Путин поручил подготовить план поэтапного выхода из самоизоляции с 12 мая Политика, 17:58 Путин заявил о торможении распространения коронавируса в России Общество, 17:57 Мыслите шире МКАД: как бренду заработать лайки от аудитории в кризис Pro, 17:55 Путин заявил о «верхней планке» риска заражения коронавирусом в России Общество, 17:55 Путин объявил о новом продлении нерабочих дней Общество, 17:47 Премьер-министр Франции объявил о досрочном завершении Лиги 1 Спорт, 17:45 Собянин сообщил о росте обращений в скорую помощь в Москве на 50% Общество, 17:44 «Мелкие майнеры не переживут халвинг». Кто продолжит добывать биткоин Крипто, 17:39 Принц Гарри нашел удаленную работу в Лос-Анджелесе Стиль, 17:38 Мясо из пробирки, вторая зеленая революция и еще 8 технологий агропрома РБК и Россельхозбанк, 17:36
Пандемия коронавируса ,  
0 

Путин объявил о новом продлении нерабочих дней

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин объявил о новом продлении введенных ранее в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 «нерабочих дней». Не дожидаясь истечения ранее установленного срока (до 30 апреля), президент заявил, что нерабочими — с учетом обычных для начала выходных — будут все дни вплоть до 11 мая.

Путин объяснил необходимость пролонгации жестких мер борьбы с COVID-19 тем, что эпидемия в России еще не достигла своего пика.

«Мы сейчас перед новым, пожалуй, самым напряженным этапом борьбы с эпидемией. От всех нас потребуется предельная собранность, дисциплина и мобилизация. Мы должны добиться, чтобы волна эпидемии схлынула, пошла, наконец, на спад», — пояснил Путин (трансляцию совещания по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции вел телеканал РБК).

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в течение нового периода нерабочих дней необходимо продолжить соблюдение режима самоизоляции и других ограничений.

«Это третий инкубационный период за весь период нерабочих дней, которые должны прервать цепочку передачи вируса», — сказала Попова. Ранее она говорила, что жесткие ограничения необходимо продлить еще как минимум на две недели.

«Нельзя остановиться на половине пути. Сегодня мы находимся в фазе жестких ограничительных мер всего два инкубационных периода для этого заболевания. Для того чтобы остановить и быть окончательно уверенными, что мы проходим точку невозврата, этого крайне мало», — сказала Попова.

Кремль назвал срок пика заболеваемости коронавирусом в России
Политика
Владимир Путин

В телеобращении 25 марта, посвященном борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, президент объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля. 2 апреля президент выступил с новым обращением к населению, продлив режим нерабочих дней до 30 апреля.

В преддверии нового выступления источники РБК сообщали, что федеральные власти рассматривают возможность продления режима нерабочих дней до конца майских праздников, либо до середины мая.

Во ВШЭ заявили о прохождении Москвой пика заболеваемости COVID-19
Общество
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

28 апреля стало известно, что Россия обошла Иран и вышла на 8-ое место в мире по числу официально зарегистрированных больных COVID-19. По состоянию на 27 апреля в стране зарегистрировано уже 93 558 случаев COVID-19 (+6411 за последние сутки), 867 человек умерло.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

 

Автор: Евгений Калюков
Теги: Владимир Путин, нерабочее время, коронавирус
Материалы по теме
Во ВШЭ заявили о прохождении Москвой пика заболеваемости COVID-19
Общество
Кремль назвал срок пика заболеваемости коронавирусом в России
Политика
Глава Подмосковья предупредил о приближении «еще более сложного периода»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter