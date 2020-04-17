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Коммунисты Мосгордумы потребовали отменить пропуска из-за религии

Необходимость отмены цифровых пропусков депутаты объясняют тем, что они неприемлемы с религиозной точки зрения, умаляют человеческое достоинство и, по их мнению, преступны из-за Нюрнбергского трибунала
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Депутаты, входящие во фракцию КПРФ в Московской городской думе, потребовали от властей столицы «немедленно отменить» введение цифровых пропусков для передвижения по городу. Они назвали ввод пропусков «ограничением карательного характера» и отметили, что указ мэра Москвы Сергея Собянина противоречит Конституции России, а также вступает в противоречие с убеждениями, в том числе религиозными, значительной части граждан.

«Поступают многочисленные сигналы от граждан и общественных объединений, свидетельствующие о том, что для значительной части населения, исповедующей православие, принятие цифрового идентификатора неприемлемо по религиозным соображениям», — говорится в обращении депутатов-коммунистов, направленном Собянину (есть в распоряжении РБК).

Письмо подписали депутаты Мосгордумы от партии КПРФ Николай Зубрилин, Виктор Максимов, Леонид Зюганов, Екатерина Енгалычева, Дмитрий Локтев, Любовь Никитина, Сергей Савостьянов, Евгений Ступин, Павел Тарасов, Олег Шереметьев, Елена Шувалова и Елена Янчук.

В письме депутатов Мосгордумы отмечается также, что идентификация человека путем присвоения ему номера унижает человеческое достоинство и противоречит норме Гражданского кодекса, устанавливающей неотчуждаемость принадлежащего человеку имени, и ст. 21 Конституции, которая запрещает «умаление» достоинства личности.

В подтверждение своих слов авторы обращения ссылаются также на материалы Нюрнбергского трибунала, который якобы «признал присвоение людям номеров тягчайшим преступлением против человечности без срока давности» (на самом деле преступным в материалах трибунала названо клеймение пленных). Они также отмечают, что введение цифровых пропусков не является «эффективной мерой с точки зрения борьбы с распространением коронавирусной инфекции».

С 15 апреля пропуска в виде буквенно-цифрового кода обязательны для всех, кто передвигается по Москве на личном или общественном транспорте. При этом для работающих пропуска выдаются сразу до 30 апреля, а остальным — на один день. При этом пропуск для поездок в личных целях (в магазин за продуктами, на дачу, на вокзал и в иных целях, соответствующих режиму повышенной готовности) можно получить не более двух раз в неделю.

Для разрешенных передвижений пешком пропуска пока не нужны, они также не выдаются детям младше 14 лет, которые должны ездить по Москве лишь в сопровождении взрослых. Без пропусков передвигаться по Москве могут также медики, журналисты, государственные и муниципальные служащие и некоторые другие лица.

В 2001 году некоторые верующие выступали против присвоения им идентификационных номеров налогоплательщика (ИНН), усматривая в них «число 666», однако Русская православная церковь не увидела в ИНН никакого греха. «Принятие или непринятие индивидуальных номеров ни в коей мере не является вопросом исповедания веры или греховным деянием. Это дело личного выбора, оно не имеет религиозного значения», — к такому выводу пришли в 2001 году на расширенном пленуме Синодальной Богословской комиссии РПЦ.

«Технологическое действие не может само по себе произвести переворот в сокровенных глубинах человеческой души, приводя ее к забвению Христа. Обратное утверждение является суеверием, противоречащим церковному Преданию и святоотеческому учению. Никакой внешний знак не нарушает духовного здоровья человека, если не становится следствием сознательной измены Христу и поругания веры», — указывалось в постановлении Священного Синода по поводу ИНН.

Пробки и очереди в Москве после введения пропусков. Фоторепортаж
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Автор: Евгений Калюков
Теги: Мосгордума, пропуск, Москва
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