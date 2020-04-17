Коммунисты Мосгордумы потребовали отменить пропуска из-за религии

Необходимость отмены цифровых пропусков депутаты объясняют тем, что они неприемлемы с религиозной точки зрения, умаляют человеческое достоинство и, по их мнению, преступны из-за Нюрнбергского трибунала

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Депутаты, входящие во фракцию КПРФ в Московской городской думе, потребовали от властей столицы «немедленно отменить» введение цифровых пропусков для передвижения по городу. Они назвали ввод пропусков «ограничением карательного характера» и отметили, что указ мэра Москвы Сергея Собянина противоречит Конституции России, а также вступает в противоречие с убеждениями, в том числе религиозными, значительной части граждан.

«Поступают многочисленные сигналы от граждан и общественных объединений, свидетельствующие о том, что для значительной части населения, исповедующей православие, принятие цифрового идентификатора неприемлемо по религиозным соображениям», — говорится в обращении депутатов-коммунистов, направленном Собянину (есть в распоряжении РБК).

Письмо подписали депутаты Мосгордумы от партии КПРФ Николай Зубрилин, Виктор Максимов, Леонид Зюганов, Екатерина Енгалычева, Дмитрий Локтев, Любовь Никитина, Сергей Савостьянов, Евгений Ступин, Павел Тарасов, Олег Шереметьев, Елена Шувалова и Елена Янчук.

В письме депутатов Мосгордумы отмечается также, что идентификация человека путем присвоения ему номера унижает человеческое достоинство и противоречит норме Гражданского кодекса, устанавливающей неотчуждаемость принадлежащего человеку имени, и ст. 21 Конституции, которая запрещает «умаление» достоинства личности.

В подтверждение своих слов авторы обращения ссылаются также на материалы Нюрнбергского трибунала, который якобы «признал присвоение людям номеров тягчайшим преступлением против человечности без срока давности» (на самом деле преступным в материалах трибунала названо клеймение пленных). Они также отмечают, что введение цифровых пропусков не является «эффективной мерой с точки зрения борьбы с распространением коронавирусной инфекции».