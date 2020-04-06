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Глава Забайкалья после рекомендации из Москвы отменил сухой закон

Сухой закон в Забайкалье был введен в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Минпромторг предупредил об угрозе роста социального напряжения из-за ограничений на продажу спиртного
Александр Осипов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов отменил полный запрет на продажу в регионе алкогольных напитков, введенный его постановлением 2 апреля. Сухой закон в Забайкалье был введен в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, что стало наиболее жесткой среди подобных мер, принятых в регионах страны. Так, например, в Карелии алкоголь разрешили продавать только с 10:00 до 14:00, а власти Якутии запретили продавать спиртное в столице региона, городском округе Жатай и еще двух районах.

3 апреля стало известно, что Минпромторг России рекомендовал властям регионов без крайней необходимости не ограничивать продажу алкоголя, так как это может «спровоцировать рост доли нелегальной продукции и серьезное социальное напряжение».

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После рекомендации из Москвы и.о. министра экономразвития Забайкальского края Александр Бардалеев сообщил о грядущей отмене сухого закона, однако пресс-служба администрации региона в тот же день заявила, что возможность принятия такого решения пока не рассматривается.

«Отмена будет только в случае нормализации ситуации с преступностью, прекращения массовых нарушений в торговле спиртным и в общепите, а особенно в алкоточках, отсутствия других угроз и негативных последствий, провоцируемых употреблением алкоголя», — указывалось в сообщении.

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6 апреля пресс-служба краевой администрации сообщила, что запрет на продажу алкоголя соблюдают 90% предпринимателей, однако вскоре после этого заявила об отмене сухого закона с 7 апреля.

В соответствии с постановлением Осипова, подписанным 6 апреля, пункт о полном запрете в Забайкальском крае розничной продажи алкогольной продукции из числа мер, принятых в рамках режима повышенной готовности, исключен. Взамен в документ включено правило, запрещающее продажу алкоголя в магазинах в период с 18:00 до 9:00. До введения ограничительных мер алкоголь в Забайкальском крае можно было продавать с 8:00 до 23:00.

Власти Карелии снимать ограничения на продажу алкоголя отказались.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Забайкальский край, алкоголь, коронавирус
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