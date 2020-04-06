Глава Забайкалья после рекомендации из Москвы отменил сухой закон

Сухой закон в Забайкалье был введен в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Минпромторг предупредил об угрозе роста социального напряжения из-за ограничений на продажу спиртного

Александр Осипов (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов отменил полный запрет на продажу в регионе алкогольных напитков, введенный его постановлением 2 апреля. Сухой закон в Забайкалье был введен в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, что стало наиболее жесткой среди подобных мер, принятых в регионах страны. Так, например, в Карелии алкоголь разрешили продавать только с 10:00 до 14:00, а власти Якутии запретили продавать спиртное в столице региона, городском округе Жатай и еще двух районах.

3 апреля стало известно, что Минпромторг России рекомендовал властям регионов без крайней необходимости не ограничивать продажу алкоголя, так как это может «спровоцировать рост доли нелегальной продукции и серьезное социальное напряжение».

После рекомендации из Москвы и.о. министра экономразвития Забайкальского края Александр Бардалеев сообщил о грядущей отмене сухого закона, однако пресс-служба администрации региона в тот же день заявила, что возможность принятия такого решения пока не рассматривается.

«Отмена будет только в случае нормализации ситуации с преступностью, прекращения массовых нарушений в торговле спиртным и в общепите, а особенно в алкоточках, отсутствия других угроз и негативных последствий, провоцируемых употреблением алкоголя», — указывалось в сообщении.