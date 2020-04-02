Путин из-за вируса разрешил губернаторам закрывать границы своих регионов

Фото: Анна Садовникова / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о расширении мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. В соответствии с документом, опубликованным на сайте Кремля, нерабочие дни в России продляются до 30 апреля, а главы отдельных регионов страны получили дополнительные полномочия.

Исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в своем регионе, каждый губернатор сможет вводить различные ограничительные меры. В частности, губернаторы смогут закрывать границы своих регионов для транспорта из других субъектов России. Подписанный Путиным указ дает им право установить вплоть до 30 апреля «особый порядок передвижения на соответствующей территории лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки».

Кроме того, власти регионов смогут: