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Пандемия коронавируса ,  
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Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции

В городском правительстве посчитали, что требования авторов иска в Мосгорсуд не соответствуют действующему законодательству
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Мэрия Москвы направила официальный ответ на иск, поданный в Московский городской суд, в котором говорится о незаконности указов Сергея Собянина касательно режима самоизоляции в столице и системы цифровых пропусков.

В документе, который есть в распоряжении РБК, оспаривается позиция истцов о том, что пропускная система нарушает права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, на свободу передвижения, выбора места проживания, которые гарантированы Конституцией.

В мэрии подчеркнули, что согласно ст. 10 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», граждане обязаны не нарушать права других граждан на охрану здоровья и благоприятную среду обитания. «Вопреки ошибочному мнению административных истцов, оспариваемыми положениями указов не нарушаются права граждан (в том числе права на передвижение, неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны), а возлагаются на граждан особые обязанности публично-правового характера, включающие в себя так же и ограничения их свободного перемещения», — говорится в ответе столичной администрации.

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Там указали, что введенные ограничения направлены на защиту других граждан, проживающих в Москве, поскольку их задачей является предотвращение массового распространения коронавирусной инфекции.

В мэрии подчеркнули, что жалобы истцов на незащищенность каналов связи противоречит действующему законодательству, которое предусматривает ответственность операторов за правонарушения при обработке персональных данных. «Доступ третьих лиц к сведениям, переданным гражданином в целях оформления пропуска, технологически исключен», — говорится в документе.

«Вопреки мнению административных истцов, сведения, необходимые для оформления цифрового пропуска, не содержатся в самом пропуске, представляющим собой буквенно-числовой код», — указали в мэрии.

Коллективный иск к мэрии Москвы подали в начале апреля сторонники оппозиционного политика Дмитрия Гудкова.

С 30 марта всем жителям столицы было предписано находиться дома в связи с распространением коронавируса. Покидать жилье разрешено только тем, кто ходит на работу, за продуктами и лекарствами в ближайшие торговые точки, обращается за экстренной медпомощью, выходит для выгула собак и выноса мусора.

С 15 апреля в Москве действует пропускная система в связи с пандемией коронавируса. Для поездок на личном и общественном транспорте человек должен получить цифровой пропуск. Водители такси должны проверять пропуска у пассажиров, сканируя QR-код.

Авторы: Артем Филипенок, Евгения Кузнецова
Теги: коронавирус, пропуск
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