Власти обязали всех жителей Москвы не покидать дома

С понедельника, 30 марта, для жителей Москвы будет введен режим домашней самоизоляции вне зависимости от их возраста, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Покидать квартиры будет разрешено только для обращения за экстренной медицинской помощью и для поездок на работу в случае необходимости. Также выйти на улицу разрешат за продуктами или в аптеку.

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