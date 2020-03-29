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Власти обязали всех жителей Москвы не покидать дома

С понедельника, 30 марта, для жителей Москвы будет введен режим домашней самоизоляции вне зависимости от их возраста, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Покидать квартиры будет разрешено только для обращения за экстренной медицинской помощью и для поездок на работу в случае необходимости. Также выйти на улицу разрешат за продуктами или в аптеку.

Материал дополняется.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Сергей Собянин, коронавирус
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