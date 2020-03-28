Пандемия коронавируса , 28 мар, 18:54
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МВД Москвы будет выдавать паспорта «только в исключительных случаях»
В Москве государственные услуги по вопросам миграции можно будет получить лишь в «исключительных случаях», подав документы онлайн через портал госуслуг, говорится в сообщении столичного главка МВД.
По предварительной записи таким образом можно будет получить паспорт, а также регистрацию по месту пребывания или жительства.
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