МВД из-за вируса продлит иностранцам визы и сроки пребывания в России

С 18 марта власти России запретили въезд в страну иностранцам и лицам без гражданства. Эксперты предупреждали, что такое решение может стать серьезной проблемой для строительной отрасли

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Министерство внутренних дел даст возможность всем прибывшим в Россию иностранцам продлить срок действия визы или пребывания в стране (для тех, кому виза не требовалась для въезда). Официальный представитель ведомства Ирина Волк пояснила, что такое решение принято в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, а также «в целях обеспечения реализации прав и свобод граждан».

Чтобы продлить разрешенный срок пребывания в России, иностранцы должны с 19 марта обратиться в ближайший к месту своего фактического нахождения территориальный орган МВД с заявлением, составленным в произвольной форме.

Визы обещают продлевать независимо от цели въезда в Россию и даже в тех случаях, когда срок действия документа уже истек. Аналогичным образом должны продлить сроки пребывания для безвизовых гостей и иностранцев, проживающих в России на основании разрешений на временное проживание или видов на жительство.

В МВД также сообщили, что возобновляют прием заявлений о выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу иностранцам, находящимся в России.

При этом трудовые мигранты смогут обратиться за выдачей нового патента, не выезжая за пределы России, а к административной ответственности за нарушение срока подачи документов их обещают не привлекать.