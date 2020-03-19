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Пандемия коронавируса ,  
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МВД из-за вируса продлит иностранцам визы и сроки пребывания в России

С 18 марта власти России запретили въезд в страну иностранцам и лицам без гражданства. Эксперты предупреждали, что такое решение может стать серьезной проблемой для строительной отрасли
Фото: ТАСС

Министерство внутренних дел даст возможность всем прибывшим в Россию иностранцам продлить срок действия визы или пребывания в стране (для тех, кому виза не требовалась для въезда). Официальный представитель ведомства Ирина Волк пояснила, что такое решение принято в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, а также «в целях обеспечения реализации прав и свобод граждан».

Чтобы продлить разрешенный срок пребывания в России, иностранцы должны с 19 марта обратиться в ближайший к месту своего фактического нахождения территориальный орган МВД с заявлением, составленным в произвольной форме.

Визы обещают продлевать независимо от цели въезда в Россию и даже в тех случаях, когда срок действия документа уже истек. Аналогичным образом должны продлить сроки пребывания для безвизовых гостей и иностранцев, проживающих в России на основании разрешений на временное проживание или видов на жительство.

В МВД также сообщили, что возобновляют прием заявлений о выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу иностранцам, находящимся в России.

При этом трудовые мигранты смогут обратиться за выдачей нового патента, не выезжая за пределы России, а к административной ответственности за нарушение срока подачи документов их обещают не привлекать.

С 18 марта (вплоть до 1 мая) власти России запретили въезд в страну иностранцам и лицам без гражданства, за исключением сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, водителей грузовых автомобилей, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад, а также для лиц, следующих на похороны, и транзитных пассажиров.

Запрет на въезд иностранцев создал риск дефицита строителей
Бизнес

После этого омбудсмен по вопросам строительства, руководителя комитета по строительству «Опоры России» Дмитрий Котровский предупредил, что запрет на въезд иностранных рабочих может стать серьезной проблемой для строительной отрасли. «На российский стройках доля нерезидентов составляет 70–80%. Речь идет про рабочие профессии — монолитчики, кровельщики и так далее. Эти рабочие на стройке постоянно сменяются — одни уезжают, другие приезжают», — уточняет Котровский.

Автор: Евгений Калюков
Теги: МВД, коронавирус
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