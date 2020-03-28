Власти Москвы сообщили о масштабной дезинфекции тротуаров и парковок

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Москве в субботу проведут масштабную дезинфекцию общественных пространств для предотвращения распространения коронавируса, говорится в сообщении заместителя мэра столицы Петра Бирюкова, поступившем в РБК.

По словам Бирюкова, предприятия комплекса городского хозяйства обработают дезинфицирующими средствами проезжие части, тротуары, парковки, дворовые территории и межквартальные проезды. Заммэра отметил, что для дезинфекции будут использоваться препараты, рекомендованные Роспотребнадзором.

Бирюков добавил, что в подъездах домов, где зафиксированы случаи инфицирования и проживают люди, находящиеся на двухнедельном карантине, дезинфицируются перила, поручни, дверные и оконные ручки, почтовые ящики, подоконники и выключатели. Кроме того, специальными дезинфицирующими средствами обрабатываются подземные пешеходные переходы и остекленные пешеходные путепроводы.