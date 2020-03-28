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Власти Москвы сообщили о масштабной дезинфекции тротуаров и парковок

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Москве в субботу проведут масштабную дезинфекцию общественных пространств для предотвращения распространения коронавируса, говорится в сообщении заместителя мэра столицы Петра Бирюкова, поступившем в РБК.

По словам Бирюкова, предприятия комплекса городского хозяйства обработают дезинфицирующими средствами проезжие части, тротуары, парковки, дворовые территории и межквартальные проезды. Заммэра отметил, что для дезинфекции будут использоваться препараты, рекомендованные Роспотребнадзором.

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Бирюков добавил, что в подъездах домов, где зафиксированы случаи инфицирования и проживают люди, находящиеся на двухнедельном карантине, дезинфицируются перила, поручни, дверные и оконные ручки, почтовые ящики, подоконники и выключатели. Кроме того, специальными дезинфицирующими средствами обрабатываются подземные пешеходные переходы и остекленные пешеходные путепроводы.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Ранее стало известно, что суда, прибывающие из Ирана, Италии и Южной Кореи в порты Новороссийска и Южной Озереевки на Черном море, должны проходить дезинфекцию до схода членов экипажей на берег. В Роспотребнадзоре рассказали, что это предусмотрено постановлением главного санитарного врача России и такие мероприятия проводятся с января. Распоряжение также распространяется на суда из Китая.

Теги: Москва, коронавирус, дезинфекция
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