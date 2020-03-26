Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 78,72 (+0,93) Quote, 12:58
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 85,96 (+1,82) Quote, 12:58
На Кубе умер заразившийся коронавирусом россиянин Общество, 20:11 Минфин объяснил порядок сбора повысившегося налога на дивиденды Экономика, 20:03 СК завел дело из-за смерти трехлетней девочки в детском саду в Петербурге Общество, 19:51 Кабмин предложил штрафовать нарушителей карантина на суммы до 1 млн руб. Общество, 19:49 МВД приостановит прием граждан из-за коронавируса Общество, 19:44 Суд отказался рассматривать вопрос об освобождении Котова Общество, 19:34 Ассоциация фармкомпаний заявила о возможной остановке экспертизы лекарств Общество, 19:33 В Бразилии умер младший брат Пеле Спорт, 19:27 Греф объяснил принцип налогообложения вкладов свыше 1 млн руб. Финансы, 19:27 Варшава назвала «абсурдными упреками» заявления Пушкова о гумпомощи Политика, 19:10 Шереметьево закроет терминал D из-за сокращения пассажиропотока Общество, 19:10 Число заявок на пособия по безработице в США побило рекорд 1982 года Экономика, 19:03 УЕФА не будет рекомендовать отменять РПЛ и национальные чемпионаты Европы Спорт, 18:54 Быстрее, шире, умнее: каким станет город будущего Футурология, 18:50 
Пандемия коронавируса ,  
0 

МВД приостановит прием граждан из-за коронавируса

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Министерство внутренних дел России и его подразделения приостановят личный прием граждан в качестве меры по предупреждению распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении на сайте «МВД Медиа».

Уточняется, что прием прекратят с 27 марта.

Режим повышенной готовности в Москве. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Обращение можно будет направить в письменном виде почтой или в электронной форме при помощи сервиса «Прием обращений граждан и организаций» официального интернет-сайта МВД России и сайтов подразделений ведомства, говорится в сообщении.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 26 марта
Общество

Согласно последним данным, число зараженных коронавирусом в России составляет 840 человек. Наибольшая часть случаев заболевания (546) была зафиксирована в Москве.

Из-за угрозы распространения коронавируса президент Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. В Москве и Подмосковье в это время закроют непродовольственные магазины, рестораны и кафе.

Теги: МВД, прием
Материалы по теме
МВД из-за вируса продлит иностранцам визы и сроки пребывания в России
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 26 марта
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter