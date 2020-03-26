МВД приостановит прием граждан из-за коронавируса

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Министерство внутренних дел России и его подразделения приостановят личный прием граждан в качестве меры по предупреждению распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении на сайте «МВД Медиа».

Уточняется, что прием прекратят с 27 марта.

Обращение можно будет направить в письменном виде почтой или в электронной форме при помощи сервиса «Прием обращений граждан и организаций» официального интернет-сайта МВД России и сайтов подразделений ведомства, говорится в сообщении.