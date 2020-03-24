Власти поручили регионам закрыть ночные клубы и развлекательные центры

В России по состоянию на 24 марта зарегистрировали 495 случаев заражения коронавирусом, большинство из них (290) выявили в Москве. За последние сутки количество заболевших увеличилось на 57 человек.

Сейчас во всех регионах России действует режим повышенной готовности. Власти Москвы запретили массовые мероприятия с числом участников более 50 человек, ввели дистанционное обучение для школьников и студентов, а также рекомендовали перевести на удаленную работу сотрудников.

Министерство культуры рекомендовало всем кинотеатрам закрыться с 23 марта в связи с коронавирусом. Сеть «Каро» заявила, что приостановила работу четырех кинотеатров в Подмосковье, а затем еще четырех в Москве.

В столице и Санкт-Петербурге также приостановили работу всех фитнес-центров и бассейнов. Кроме этого, власти Петербурга до 30 апреля закрыли фуд-корты в торговых центрах города, однако разрешили работать точкам общепита с отдельными залами для посетителей. При этом они должны единовременно вмещать не более 50 человек.