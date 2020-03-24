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Пандемия коронавируса ,  
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Власти поручили регионам закрыть ночные клубы и развлекательные центры

Власти регионов должны приостановить работу ночных клубов, развлекательных центров, детских комнат и кинотеатров. Ранее в Петербурге приостановили работу бассейнов и фуд-кортов и запретили досуговые мероприятия в торговых центрах
Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images

Правительство России поручило регионам закрыть ночные клубы, развлекательные центры и кинотеатры. Такое решение власти приняли на заседании оперштаба по коронавирусу, возглавляемого вице-премьером Татьяной Голиковой. Документ опубликован на сайте кабмина.

«Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат
и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений», — говорится в поручении.

Помимо этого, из-за коронавируса в ресторанах, кафе, барах и других заведениях запретили курить кальян, правительство поручило Роспотребнадзору и региональным властям следить за соблюдением ограничений.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 марта
Общество

Ранее на совещании с президентом Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин попросил усилить в регионах меры по борьбе с коронавирусом.

В России по состоянию на 24 марта зарегистрировали 495 случаев заражения коронавирусом, большинство из них (290) выявили в Москве. За последние сутки количество заболевших увеличилось на 57 человек.

Сейчас во всех регионах России действует режим повышенной готовности. Власти Москвы запретили массовые мероприятия с числом участников более 50 человек, ввели дистанционное обучение для школьников и студентов, а также рекомендовали перевести на удаленную работу сотрудников.

Министерство культуры рекомендовало всем кинотеатрам закрыться с 23 марта в связи с коронавирусом. Сеть «Каро» заявила, что приостановила работу четырех кинотеатров в Подмосковье, а затем еще четырех в Москве.

В столице и Санкт-Петербурге также приостановили работу всех фитнес-центров и бассейнов. Кроме этого, власти Петербурга до 30 апреля закрыли фуд-корты в торговых центрах города, однако разрешили работать точкам общепита с отдельными залами для посетителей. При этом они должны единовременно вмещать не более 50 человек.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: регионы России, правительство, коронавирус
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