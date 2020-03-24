Власти поручили регионам закрыть ночные клубы и развлекательные центры
Правительство России поручило регионам закрыть ночные клубы, развлекательные центры и кинотеатры. Такое решение власти приняли на заседании оперштаба по коронавирусу, возглавляемого вице-премьером Татьяной Голиковой. Документ опубликован на сайте кабмина.
«Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат
и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений», — говорится в поручении.
Помимо этого, из-за коронавируса в ресторанах, кафе, барах и других заведениях запретили курить кальян, правительство поручило Роспотребнадзору и региональным властям следить за соблюдением ограничений.
Ранее на совещании с президентом Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин попросил усилить в регионах меры по борьбе с коронавирусом.