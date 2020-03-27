Собянин попросил москвичей «просидеть дома» всю нерабочую неделю

Сергей Собянин (Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press)

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил жителей города не выходить из дома без крайней необходимости во время нерабочей недели, сообщается на сайте мэра.

«Все девять дней надо просидеть дома — в квартире или на даче», — заявил Собянин.

Он уточнил, что длинные выходные — это не внеочередной праздник, а ключевая мера борьбы с распространением коронавирусной инфекции. По словам мэра, она сработает, только если москвичи останутся дома.

Глава города призвал жителей Москвы не выходить даже в магазин без особой потребности и не приглашать к себе гостей. Ходить на прогулку Собянин порекомендовал только ненадолго и со своей семьей.