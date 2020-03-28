Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Жители Москвы продолжают гулять по городу, несмотря на предупреждения о «коварной» эпидемии. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович на онлайн-форуме «Следующие 20 лет».

«Только что прошла через Москву, и мне больно», — сказал она. Она пояснила, что москвичи знают о необходимости соблюдать дистанцию не менее двух метров для сдерживания эпидемии, но продолжают гулять по двое и трое.

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Вуйнович указала, что человек может быть носителем вируса, сам того не зная, и именно так может идти распространение заболевания.

«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по по одному», — призвала представитель ВОЗ. Эпидемия коварная и набирает скорость и мы не можем игнорировать предупреждений, заключила она.