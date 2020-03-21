В Москве из-за коронавируса закрыли фитнес-клубы и бассейны

Предпринятые меры в Роспотребнадзоре объяснили осложнением эпидемиологической ситуации в столице

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Москве до особого распоряжения с 21 марта должен быть прекращен доступ посетителей в бассейны, фитнес-центры, аквапарки и другие объекты физической культуры и спорта с массовым посещением людей. Соответствующий документ опубликован на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

Данные меры объясняются осложнением эпидемиологической ситуации с новой коронавирусной инфекцией в столице и ростом заболеваемости населения.

Представитель World Class сообщил РБК, что часть сотрудников будет отправлена в оплачиваемый отпуск, кто-то продолжит работу. Клиентам — бесплатная «заморозка» абонемента на срок действия распоряжения.

«У нас аквапарк и бассейн закрыты до 12 апреля. Действие абонементов будет приостановлено на это время», — заявили РБК в дворце водных видов спорта «Лужники».

«Пока официального распоряжения о закрытии не поступало. Если оно поступит, то абонементы будут продлены на то время, которое спорткомплекс работать не будет», — сообщили РБК в спорткомплексе «Чайка».