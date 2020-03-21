В Москве из-за коронавируса закрыли фитнес-клубы и бассейны

Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии и глава сети World Gym в России Ольга Киселева сообщила РБК, что предписание будет выполнено. При этом она предупредила, что без помощи государства фитнес-клубы ждет крах и банкротства. По словам Киселевой, будет практически невозможно платить оклад 500 тыс. человек, которые задействованы в индустрии. Киселева отметила, что на прошлой неделе продажи российских сетей фитнес-клубов упали, в среднем, на 70–90%.
Она добавила, что World Gym предложит клиентам заморозку карт на время действия распоряжения Роспотребнадзора, а в понедельник планирует открыть онлайн-платформу для того, чтобы клиенты клубов могли продолжать тренировки со своими тренерами из дома.
По словам Киселевой, фитнесом в клубах в России занимаются более 5 млн человек, 58,5% приходится на Москву и Санкт-Петербург. Объем рынка она оценила в 130 млрд рублей.
РБК обратился за комментарием в сети фитнес-центров «Зебра» и X-Fit.
Закрытие фитнес-центров и бассейнов стало еще одной мерой, которую власти предприняли для предотвращения распространения коронавируса в столице. Ранее были закрыты находившиеся в ведении Министерства культуры театры, филармонии, цирки и кинотеатры. В начале недели мэр Сергей Собянин подписал документ, в соответствии с которым запрещено собирать в одном помещении более 50 человек.
18 марта Собянин обратился к столичным работодателям с призывом перевести хотя бы часть сотрудников на режим работы из дома. При этом он особо отметил, что работа в удаленном режиме должна оплачиваться, а не подменяться вынужденными отпусками за свой счет.
Также в Москве на этой неделе ввели режим свободного посещения школ до ухода на каникулы, которые должны продлиться с 23 марта по 12 апреля. 17 марта в мэрии Москвы сообщили, что столичные детские сады продолжат работу в обычном режиме, так как не у всех родителей есть возможность сидеть с детьми.
19 марта Собянин подписал указ о временном (с 21 марта по 12 апреля) закрытии всех городских колледжей.
По официальной информации, в Москве всего заразились 137 человек. За последние сутки число инфицированных в столице увеличилось на шесть человек.