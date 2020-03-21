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В Москве из-за коронавируса закрыли фитнес-клубы и бассейны

Предпринятые меры в Роспотребнадзоре объяснили осложнением эпидемиологической ситуации в столице
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В Москве до особого распоряжения с 21 марта должен быть прекращен доступ посетителей в бассейны, фитнес-центры, аквапарки и другие объекты физической культуры и спорта с массовым посещением людей. Соответствующий документ опубликован на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

Данные меры объясняются осложнением эпидемиологической ситуации с новой коронавирусной инфекцией в столице и ростом заболеваемости населения.

Представитель World Class сообщил РБК, что часть сотрудников будет отправлена в оплачиваемый отпуск, кто-то продолжит работу. Клиентам — бесплатная «заморозка» абонемента на срок действия распоряжения.

«У нас аквапарк и бассейн закрыты до 12 апреля. Действие абонементов будет приостановлено на это время», — заявили РБК в дворце водных видов спорта «Лужники».

«Пока официального распоряжения о закрытии не поступало. Если оно поступит, то абонементы будут продлены на то время, которое спорткомплекс работать не будет», — сообщили РБК в спорткомплексе «Чайка».

Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии и глава сети World Gym в России Ольга Киселева сообщила РБК, что предписание будет выполнено. При этом она предупредила, что без помощи государства фитнес-клубы ждет крах и банкротства. По словам Киселевой, будет практически невозможно платить оклад 500 тыс. человек, которые задействованы в индустрии. Киселева отметила, что на прошлой неделе продажи российских сетей фитнес-клубов упали, в среднем, на 70–90%.

Она добавила, что World Gym предложит клиентам заморозку карт на время действия распоряжения Роспотребнадзора, а в понедельник планирует открыть онлайн-платформу для того, чтобы клиенты клубов могли продолжать тренировки со своими тренерами из дома.

По словам Киселевой, фитнесом в клубах в России занимаются более 5 млн человек, 58,5% приходится на Москву и Санкт-Петербург. Объем рынка она оценила в 130 млрд рублей.

РБК обратился за комментарием в сети фитнес-центров «Зебра» и X-Fit.

Закрытие фитнес-центров и бассейнов стало еще одной мерой, которую власти предприняли для предотвращения распространения коронавируса в столице. Ранее были закрыты находившиеся в ведении Министерства культуры театры, филармонии, цирки и кинотеатры. В начале недели мэр Сергей Собянин подписал документ, в соответствии с которым запрещено собирать в одном помещении более 50 человек.

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18 марта Собянин обратился к столичным работодателям с призывом перевести хотя бы часть сотрудников на режим работы из дома. При этом он особо отметил, что работа в удаленном режиме должна оплачиваться, а не подменяться вынужденными отпусками за свой счет.

Также в Москве на этой неделе ввели режим свободного посещения школ до ухода на каникулы, которые должны продлиться с 23 марта по 12 апреля. 17 марта в мэрии Москвы сообщили, что столичные детские сады продолжат работу в обычном режиме, так как не у всех родителей есть возможность сидеть с детьми.

19 марта Собянин подписал указ о временном (с 21 марта по 12 апреля) закрытии всех городских колледжей.

По официальной информации, в Москве всего заразились 137 человек. За последние сутки число инфицированных в столице увеличилось на шесть человек.

Авторы: Артем Филипенок, Роман Кирьянов, Анна Левинская, Ирина Парфентьева
Теги: коронавирус, Роспотребнадзор
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