В Москве сохранят льготный проезд в транспорте для врачей старше 65 лет
Для работников системы здравоохранения старше 65 лет сохранится бесплатный проезд на общественном транспорте по социальной карте москвича, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом в своем официальном Telegram-канале.
При этом сотрудники стоматологических клиник старше 65 лет, а также имеющие хронические заболевания временно лишаются права на бесплатный проезд. В оперштабе отметили, что базу врачей уже передали в «Московский социальный регистр», который занимается оформлением социальных карт.
Роспотребнадзор, mos.ru
25 марта мэр Москвы Сергей Собянин временно лишил права бесплатного проезда на городском транспорте пожилых людей старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями. Эти группы населения власти столицы обязали соблюдать режим самоизоляции с 26 марта по 14 апреля.
Как рассказали в департаменте соцзащиты, пожилым людям, которые не соблюдают режим самоизоляции, не выплатят вторую часть материальной помощи в размере 2 тыс. руб.