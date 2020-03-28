В Москве сохранят льготный проезд в транспорте для врачей старше 65 лет

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Для работников системы здравоохранения старше 65 лет сохранится бесплатный проезд на общественном транспорте по социальной карте москвича, сообщает оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом в своем официальном Telegram-канале.

При этом сотрудники стоматологических клиник старше 65 лет, а также имеющие хронические заболевания временно лишаются права на бесплатный проезд. В оперштабе отметили, что базу врачей уже передали в «Московский социальный регистр», который занимается оформлением социальных карт.

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Роспотребнадзор, Источник: JHU,Роспотребнадзор, mos.ru Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru Читать подробнее

25 марта мэр Москвы Сергей Собянин временно лишил права бесплатного проезда на городском транспорте пожилых людей старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями. Эти группы населения власти столицы обязали соблюдать режим самоизоляции с 26 марта по 14 апреля.

Как рассказали в департаменте соцзащиты, пожилым людям, которые не соблюдают режим самоизоляции, не выплатят вторую часть материальной помощи в размере 2 тыс. руб.